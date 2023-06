Mobilfunk: Aldi Talk verbessert seine Jahrestarife

Der Discounter Aldi bietet verbesserte Jahrestarife für den Mobilfunk an: Die neuen Jahrestarife umfassen mehr Datenvolumen als die bisherigen Varianten, ändern sich sonst aber nicht. Bei allen drei Prepaid-Tarifen kann das Datenvolumen also weiterhin über das gesamte Jahr benutzt werden. Auch die Preise bleiben unverändert.

Die neuen Jahrestarife von Aldi Talk können vom 7. Juni bis zum 9. Juli 2023 in der Aldi-Talk-App oder in der Filiale erworben werden. Sie laufen dann ein ganzes Jahr, in dem sich das inkludierte Datenvolumen flexibel einsetzen lässt. Ist am Ende der Laufzeit ausreichendes Guthaben in der App vorhanden, erneuert sich der Tarif automatisch. Das ist relevant, weil Aldi seine Jahrespakete immer nur sporadisch im Angebot hat. Verfällt ein Jahrestarif also nach der Laufzeit, gibt es keine Garantie, gleich einen neuen nachbuchen zu können.

Alle drei Jahrestarife von Aldi Talk kommen mit mehr Datenvolumen. Prozentual am meisten verbessert wurde der kleine Tarif Jahrespaket XS (60 Euro im Jahr), in dem jetzt 15 statt wie bisher 12 GByte an Datenvolumen über das Jahr zur Verfügung stehen. Die Tarife S (100 Euro im Jahr) und L (150 Euro im Jahr) wurden um 20 Prozent aufgestockt: Hier stehen also 60 statt 50 und 120 statt 100 GByte an Datenvolumen zur Verfügung.

Jahrespakete von Aldi Talk in der Übersicht

Jahrespaket XS: 60 Euro für 15 GByte LTE für 365 Tage

Jahrespaket S: 100 Euro für 60 GByte LTE für 365 Tage

Jahrespaket L: 150 Euro für 120 GByte LTE für 365 Tage

Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis

Surfen kann man mit den Aldi-Talk-Tarifen im LTE-Netz von Telefónica mit maximal 25 Mbit/s im Download und 10 MBit/s im Upload. Nachdem das inkludierte Datenvolumen aufgebraucht wurde, bleiben davon nur noch 64 Kbit/s übrig. Wer das Datenvolumen aufbraucht und trotzdem flott surfen möchte, kann nachbuchen. Beim Jahrespaket XS kann man 1 GByte für 6 Euro dazubuchen, beim Jahrespaket S zusätzlich 2 GByte für 10 Euro und beim Jahrespaket L zusätzlich 5 GByte für 15 Euro.

Außerdem bietet Aldi Talk diverse Surf-Tickets an, die für 24 Stunden Zugang zu 1 GByte oder 10 GByte an Datenvolumen bieten, das nicht auf das Gesamtvolumen angerechnet wird.

Die Jahrespakete von Aldi Talk konkurrieren mit den Kombi-Pakten des Discounters, die monatlich abgerechnet werden. Im Kombi-Paket S gibt es 4 GByte für 8 Euro im Monat – also kostet ein GByte 2 Euro. Im Jahrespaket S (effektiv 5 GByte pro Monat) dagegen kostet ein GByte nur 1,60 Euro. Die Jahrespakete haben also das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis, solange man das Datenvolumen auch wirklich ausreizt und bereit ist, sich längerfristig zu binden.

(dahe)