iCloud Private Relay: Mobilfunker mögen Apples VPN-Dienst nicht

Eine Gruppe großer europäischer Mobilfunknetzbetreiber hat Apples VPN-artigen Dienst "iCloud Private Relay" scharf kritisiert. In einem Brief an die EU-Kommission vom August, das jetzt erst bekannt wurde, schreiben Vodafone, Telefonica, Orange und der Telekom-Tochter T-Mobile, der Verschlüsselungsdienst, der Kommunikationsinhalte gegenüber Netzbetreibern absichert, unterminiere "die digitale Souveränität" in der EU.

EU soll eingreifen

Der Brief, der dem britischen Independent vorliegt, soll die EU offenbar dazu anregen, regulatorisch einzugreifen – und den Dienst gegebenenfalls verbieten zu lassen, da er verhindere, dass Telekom & Co. ihre Netze managen können. iCloud Private Relay gebe vor, die Privatsphäre der Nutzer zu verbessern, indem etwa im Web der Datenverkehr verschlüsselt und umgeleitet werde. Dabei schneide Apple Netzwerke und Server jedoch von dem Zugriff auf wesentliche Daten und Metadaten ab, die für das Netzmanagement der Mobilfunkanbieter notwendig seien.

Dies habe "signifikante Konsequenzen" für "Europas digitale Souveränität". iCloud Private Relay könne Innovationen anderer sowie den Wettbewerb negativ beeinflussen – ebenso wie "die Möglichkeit der Mobilfunkanbieter, ihre Telekommunikationsnetze effizient zu managen". Apple werde so zu einem "digitalen Gatekeeper" im Sinne des neuen Digital Markets Act der EU, der allerdings noch nicht in Kraft getreten ist.

Zero-Rating abgeblockt

Zuvor hatten Betreiber wie die Deutsche Telekom bereits davor gewarnt, dass iCloud Private Relay im Sinne der Netzneutralität umstrittene Zero-Rating-Dienste wie StreamOn bei der (Nicht-)Abrechnung stören könnte. Die Mobilfunker befürchten offenbar, durch einen weitläufigen Einsatz von VPN-Diensten die Kontrolle über den über ihre Netze laufenden Datenverkehr zu verlieren.

Apple hatte iCloud Private Relay in iOS 15 sowie macOS 12 eingeführt – aktuell ist es noch Beta. Der Dienst ist nur nutzbar, wenn man ein kostenpflichtiges Abo für iCloud hat. Für 50 GByte Speicherplatz geht es bei einem Euro pro Monat los. Kritik an iCloud Private Relay wurde auch in anderen Märkten wie Großbritannien durch erste Mobilfunkanbieter geübt. In den USA soll T-Mobile unterdessen die Funktion unter bestimmten Umständen sogar blockieren.

(bsc)