Großbritannien: Mobilfunker schnürt erstmals Paket mit Apple-Diensten

Dass Apple selbst seit längerem vor hat, sein Service-Geschäft durch ein sogenanntes Bundling anzukurbeln, bei dem man zu einem Preis gleich mehrere Dienste wie Apple TV+ erhält, gilt in der Branche als offenes Geheimnis. Nun greift ein britischer Mobilfunkanbieter dem "Apple One"-Projekt mit einem eigenen Paketangebot vor: Die Firma EE, heute im Besitz der BT Group, will iPhone-Besitzern ein komplettes Bundle aus Apple-Services offerieren. Das Angebot gilt nur für Großbritannien.

Freies Datenvolumen und ein iPhone 11 Pro

Das Produkt nennt sich "Full Works Plan" und soll "das Beste von Apple und EE" enthalten. Es läuft über 24 Monate und kommt mit unlimitiertem Datenvolumen über 4G- und 5G-Netze – wobei letztere vom iPhone noch nicht unterstützt werden. Enthalten sind automatisch auch der Musikdienst Apple Music, der Streamingdienst Apple TV+ sowie der Spieleservice Apple Arcade. Einzeln kosten die Services 10 britische Pfund (Music) beziehungsweise 5 britische Pfund (Arcade respektive TV+).

Aktuell ist ein iPhone 11 Pro in dem Vertrag enthalten, für das man eine Gebühr von 50 Pfund bezahlt. Alles zusammen kostet Full Works dann 77 britische Pfund im Monat. Ohne die Apple-Dienste werden 68 Pfund fällig, also 9 Pfund weniger. Entsprechend spart man gegenüber dem Einzelkauf mehr als die Hälfte. Der Vertrag soll es erlauben, sein iPhone "jederzeit" einzutauschen – also auch gegen das nun folgende "iPhone 12, das vermutlich mit 5G-Unterstützung kommt.

Ein Vertrag, drei Dienste

Damit die Dienste freigeschaltet werden, benötigt man eine Apple ID. Diese wird dann mit dem Full-Works-Plan verbunden und enthält die hinterlegten Dienste. Welche Verträge EE wiederum mit Apple abgeschlossen hat, wurde nicht kommuniziert. Apple Music als Beigabe von Mobilfunkverträgen ist insgesamt nichts Neues – dennoch hat bislang kein Anbieter gleich drei Apple-Services in ein Paket gepackt.

"Apple One", wie Apples Bundle aktuell in den Medien bezeichnet wird, könnte indessen bereits mit dem "iPhone 12" in diesem Herbst präsentiert werden. Geplant ist angeblich eine Reihe von Paketen, wobei Apple auch neue Angebote wie virtuelle Fitnesskurse zu planen scheint. Aktuell zahlt man für jeden Apple-Dienst einzeln. Neben TV+, Music und Arcade gibt es auch News+ mit Zeitschriften und anderem Pressecontent sowie iCloud-Pakete mit mehr Speicherplatz, die zu einem Paket geschnürt werden könnten. (bsc)