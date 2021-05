Mobilfunknetzbetreiber O2 bietet Testtarif mit 5G für einen Monat kostenlos

Telefónica Deutschland hat einen kostenlosen Testtarif für sein Mobilfunknetz O2 angekündigt. Neukunden können O2 ab Juni einen Monat lang kostenlos testen und nutzen. Das schließt auch das neue 5G-Netz ein sowie unlimitiertes Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit bis zu 500 Mbit/s und eine Allnet-Flatrate für Telefonie und SMS. Roaming wird allerdings berechnet, selbst innerhalb der EU.

Nach einem Monat läuft der Tarif automatisch aus, muss also nicht gekündigt werden. Dieses Angebot steht nur Handy-Nutzern ohne O2-Mobilfunkvertrag offen. Dies ist auch die Voraussetzung für zwei weitere Aktionsangebote. So gibt es für Neukunden beim Abschluss eines O2-Free-Mobilfunkvertrages unbegrenztes Datenvolumen im ersten Monat, und neue Prepaid-Kunden erhalten 50 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr im ersten Monat.

O2 betont bessere Netzversorgung

O2 will mit diesen Angeboten auf seine gute Netzversorgung aufmerksam machen. Das Unternehmen gibt selbst zu, dass viele Handy-Nutzer "O2 nicht als Mobilfunkmarke im Blick hatten". Nach eigenen Angaben hat das Telekommunikationsunternehmen Telefónica allerdings deutlich sowohl in den 4G- als auch den 5G-Ausbau seines O2-Netzes investiert – in diesem Jahr allein 1,3 Milliarden Euro.

Lesen Sie auch Günstige Prepaid-Tarife für Smartphones im Vergleich

Damit will Telefónica bundesweit 99 Prozent der Bevölkerung mit 4G-Netz versorgen können. Beim 5G-Netz steht O2 dagegen noch am Anfang und will bis Ende dieses Jahres 30 Prozent der deutschen Nutzer erreichen. Das 5G-Netz von O2 soll erst 2025 ganz Deutschland abdecken. Immerhin macht das Unternehmen Fortschritte und setzt seit Kurzem in seinem 5G-Netz auch Frequenzbündelung für höheren Datendurchsatz ein.

(fds)