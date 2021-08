Mobilfunktarife: Telekom und Vodafone stocken Datenvolumen auf

Die Deutsche Telekom wertet ihre Tarife für Menschen unter 28 Jahren auf: Das Tarifportfolio von MagentaMobil Young wird um zusätzliches Datenvolumen ergänzt, das Kundinnen und Kunden monatlich zur Verfügung steht. An den Preisen ändert sich dadurch nichts.

Konkret betroffen sind die Tarife MagentaMobil S Young, MagentaMobil M Young und MagentaMobil L Young. Die XL-Variante des Tarifs bietet bereits unbegrenztes Datenvolumen, wird nun also nicht erweitert. In der S-Variante stehen dagegen künftig 9 GByte anstelle der bisherigen 6 GByte an Inklusiv-Datenvolumen zur Verfügung. Der Preis bleibt unverändert: 20 Euro im ersten, 30 Euro im zweiten Jahr.

In der Variante MagentaMobil M Young wächst das Datenvolumen von 12 auf 18 GByte bei gleichbleibenden Konditionen von 30 Euro im ersten und 40 Euro im zweiten Jahr. Kundinnen und Kunden von MagentaMobil L Young zahlen für 12 Monate 40 Euro, bevor ab dem 13. Monat 50 Euro fällig werden. Sie bekommen 36 statt wie bisher 24 GByte an Datenvolumen.

Die Aufstockung gilt auch für Bestandskunden. Die Tarife von MagentaMobil Young umfassen eine Flatrate für Telefonie und SMS und können im 5G-Netz der Telekom mit bis zu 300 Mbit/s surfen. Laut Telekom liegt die Upload-Geschwindigkeit bei bis zu 50 Mbit/s. Die Verträge haben eine Laufzeit von zwei Jahren.

CallYa Digital mit 15 GByte

Mehr Datenvolumen bietet auch Vodafone in einem seiner Tarife: CallYa Digital bietet in Zukunft 15 GByte statt wie bisher 10 GByte Datenvolumen für vier Wochen. Der Preis bleibt dabei unverändert bei 20 Euro, kündigen lässt sich der Prepaid-Tarif jederzeit.

Datenvolumen in Deutschland gilt im internationalen Vergleich als teuer: Einer aktuellen Studie des Bundesverband der Verbraucherzentrale (vzbv) zufolge zahlten Verbraucher 2019 in Deutschland im Schnitt etwa dreimal so viel wie User aus den drei europäischen Ländern, in denen Datenvolumen am günstigsten ist.

(dahe)