Mobilitäts-App Reach Now (vormals Moovel) wird eingestellt

Die App Reach Now, die Verkehrsmittel-Angebote ausgewählter Städte in einer App für Android und iOS bündelt, wird eingestellt. Die App werde zum Ende dieses Monats nicht mehr angeboten, geht aus den FAQ der Anbieter hervor. Den Nutzerinnen und Nutzern wird der Vertrag gekündigt, die Kundenkonten deaktiviert.

Reach Now werde in die von BMW und Daimler betriebene Dachgesellschaft Your Now integriert, dort befindet sich bereits die App Free Now, ebenfalls eine Mobilitäts-App. Die Daten der Reach-Now-Nutzer werden nicht automatisch zu Free Now transferiert, heißt es in den FAQ.

Wegen der gesetzlichen Datenaufbewahrungspflicht werden die Accounts lediglich deaktiviert und bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren nicht gelöscht.

Now, now, now, now, now

Reach Now berücksichtigt alle Bus- und Bahnlinien, Ruftaxi, Car- und Bikesharing ausgewählter Städte. Die ursprünglich als "Moovel" angebotene App ist ebenfalls Teil des Joint Ventures zwischen Daimler und BMW, das außerdem noch "Charge Now", "Park Now" und "Share Now" umfasst.

Den Reach-Now-Nutzern wird in der FAQ "Free Now" nahegelegt, das ursprünglich vorwiegend für Taxis, Mietwagen, E-Scooter, E-Roller oder Car-Sharing gedacht war und in gut 45 Städten in Deutschland und anderweitig in über 170 Städten angeboten wird. Die Mobility-Angebote der App sollen im Laufe dieses Jahres mit zusätzlichen Mobilitätspartnern und -Diensten ausgebaut werden. Mittelfristig soll das Ticketing für den ÖPNV integriert werden.

Share Now wurde vor drei Jahren von Daimler und BMW angestoßen, als die beiden Unternehmen parallel mit der Fusion von Car2Go und DriveNow ihre gesamten Mobilitätsdienste zusammenlegen wollten und dafür eine Milliarde Euro in die Hand nahmen. Dabei hatte Daimler die App und die Marke Moovel zusammen mit MyTaxi in die Gemeinschaftsunternehmung eingebracht. Moovel kam damals auf 6,7 Millionen Kunden.

(anw)