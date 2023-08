RTX Remix: Modder bohren "Half-Life 2" mit Raytracing auf

Nvidia hat im Vorfeld der Spielemesse Gamescom ein umfassendes Raytracing-Update für "Half-Life 2" angekündigt. Der Shooter-Klassiker wird von Moddern mithilfe von Nvidias Werkzeugkasten RTX Remix auf grafisches Top-Niveau gehoben.

Laut Nvidia sind für die Entwicklung gleich vier Modding-Teams zuständig, die unter dem Namen "Orbifold Studios" gebündelt werden. Sie nutzen Nvidia-Technik, um neben Pathtracing auch Features wie DLSS 3 in den fast 20 Jahre alten Shooter einzubauen. Valve, der Entwickler von "Half-Life 2", ist nicht offiziell an der Entwicklung beteiligt.

In einem kurzen Video gibt Nvidia eine Vorschau auf "Half-Life 2 RTX", die die massiven Unterschiede zum Original herausarbeitet. Neben der realistischen Pathtracing-Beleuchtung mit glaubhaften Schatten und Spiegelungen tragen auch neue Assets zum verbesserten Gesamteindruck bei. Texturen und Modelle werden für das inoffizielle RTX-Remaster komplett überarbeitet. Texturen haben durchschnittlich die achtfache Anzahl an Pixeln, schreibt Nvidia.

Nach dem "Portal"-Vorbild

Das Prinzip kennt man bereits aus "Portal with RTX", das dank Nvidias Remix-Baukasten ebenfalls in neuer Optik erstrahlt. Möglich macht das Nvidias Werkzeugkasten RTX Remix, mit dem Modder Raytracing-Effekte und überarbeitete Assets in Spiele auf Basis von DirectX 8 und DirectX 9 einbauen können.

RTX Remix soll zu einem späteren Zeitpunkt frei verfügbar werden, bisher haben aber nur ausgewählte Teams Zugriff. Das "Portal"-Remaster hatte Nvidia selbst entwickelt. Wann RTX Remix öffentlich verfügbar wird, ist noch offen. Auch einen Release-Termin für "Half-Life 2 RTX" gibt es noch nicht, laut Nvidia befindet sich das Projekt in früher Entwicklung.

Klar ist derweil, dass es zum Spielen des inoffiziellen "Half-Life"-Remasters bärenstarke Hardware brauchen wird – gerade die Pathtracing-Effekte sind leistungshungrig. Wer "Portal with RTX" in 4K-Auflösung bei 60 FPS spielen möchte, muss eine RTX 4080 im Rechner haben und zusätzlich die Nvidia-Technik DLSS 3 einschalten, die zusätzliche Frames generiert und die Bildrate somit erhöht.

