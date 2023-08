"Modern Warfare III": "Call of Duty" mit mehr Freiheit

Neues Jahr, neues "Call of Duty". Doch mit "Modern Warfare III" macht Activision einiges anders als bei den Vorgängern. Auf der Einzelspieler-Seite ist das mehr Freiheit bei bestimmten Missionen: Neben den "CoD"-typischen linearen Abschnitten soll es auch Levels mit mehr Herangehensweisen geben.

Anzeige

Diese Missionen geben Spielern etwa die Wahl, ob sie still und geheim vorgehen oder kompromisslos drauflosballern wollen. Je nach geplanter Strategie können sich Spieler für unterschiedliches Equipment entscheiden, schreibt Activision. Nachtsichtbrillen passen zum Schleichen, zusätzliche Rüstung zum rabiaten Vorgehen. Die Kampagne von "Modern Warfare III" setzt direkt an "Modern Warfare II" an, das im vergangenen Jahr erschien. Auch das ist eine Premiere für die "Call of Duty"-Reihe: Zwischen direkten Nachfolgern liegen üblicherweise mehrere Jahre.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Ebenfalls neu: Mehrspieler-Fortschritt soll sich direkt von "Modern Warfare II" zum neuen Titel übertragen lassen – möglich ist das wohl vor allem, weil Teil 3 direkt auf Teil 2 folgt. So lassen sich freigeschaltete Waffen und ihr Fortschritt in "Modern Warfare III" direkt weiternutzen lassen.

"CoD" mit Zombie-Modus

Auch der beliebte Zombie-Modus wird Teil von "Modern Warfare III". Activision verspricht "das größte Zombie-Angebot" aller Zeiten, Details sollen folgen. "Modern Warfare III" wird von Slegdehammer entwickelt, während für "Modern Warfare II" noch Treyarch verantwortlich war. "Modern Warfare III" ist nicht zu verwechseln mit "Modern Warfare 3", das 2011 in den Handel kam.

Die "Call of Duty"-Reihe war Gegenstand von Gerichtsverhandlungen, weil Microsoft ihren Publisher Activision kaufen möchte. Sony meldete Befürchtungen an, dass Microsoft die "CoD"-Spiele in Zukunft nicht mehr oder nur eingeschränkt auf der Playstation anbieten könnte. Zuletzt hat Sony einen Vertrag mit Microsoft abgeschlossen, der "Call of Duty" in den nächsten zehn Jahren auf der Playstation garantiert. Auch auf die Switch sollen künftige "CoD"-Spiele kommen, wenn die Microsoft-Übernahme abgeschlossen wird. "Modern Warfare III" soll am 10. November für PC, Playstation 4 und 5 sowie Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.

Anzeige

(dahe)