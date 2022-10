Moderner Videorekorder: Open-Source-Tool VHS erzeugt Code-GIFs vom Terminal

Ein neues Tool erzeugt Code-GIFs in Terminal-Optik per Skript. Das in Anlehnung an Videokassetten VHS getaufte Open-Source-Programm stammt von Charm. Bei anderen Werkzeugen mit ähnlichen Funktionen handelt es sich meist um Screencaster, die Terminal-Fenster lediglich aufzeichnen. Laut Charm eignet sich VHS vor allem für Demonstrationen für CLI- und TUI-Applikationen (Command Line Interface und Text-based User Interface).

Dieses Meta-GIF zeigt den Aufruf eines .tape-Skriptes und seine Ausführung – aufgezeichnet als VHS-GIF (Bild: Charm/VHS)

In VHS können Anwender GIFs per Skript erstellen, die als .tape-Datei gespeichert und ausgeführt werden. Dafür hat das Charm-Team eine einfache GIF-Programmier-Sprache erdacht: So legt Output <Pfad> den Dateinamen des GIFs und den Speicherort fest. Hinter Type "<Beispieltext>" verbirgt sich dann der eigentliche Code, der ins GIFs geschrieben wird. Hinter dem Befehl Set <Einstellung> Wert haben VHS-Nutzerinnen und -Nutzer dann die Option, das erstellte GIF weiter zu beeinflussen: FontSize reguliert die Schriftgröße, FontFamily die Schriftart. Width und Height legen die Größe des erzeugten Terminals und damit des exportierten GIFs fest. Auch neben diesen Basisfunktionen gibt es Möglichkeiten zur weiteren Individualisierung: etwa per LetterSpacing (Spationierung), LineHeight (Zeilenabstand) oder TypingSpeed (Tipp-Geschwindigkeit des Codes). Alle verfügbaren Commands erklärt die Dokumentation von VHS.

VHS kann entweder lokal auf dem eigenen Rechner laufen oder als eigener Server inklusive SSH-Zugriff selbst gehostet werden. Für den Betrieb müssen auch die Kommandozeilen-Tools ttyd und ffmpeg installiert sein. Das Open-Source-Tool VHS ist vollständig in Go geschrieben und steht kostenlos bei Github zur Verfügung. Binaries gibt es dort für Linux, macOS und Windows, fertige Pakete im .deb- und .rpm-Format. Die Installation beschreibt die Github-Seite des Projekts ausführlich – selbstverständlich veranschaulicht mit vielen GIFs, die mit VHS erzeugt wurden. Auf Reddit haben die Entwickler angekündigt, künftig auch das Erstellen statischer SVG-Dateien implementieren zu wollen. Charm hat eine Reihe kleiner, beliebter Open-Source-Tools für das Terminal wie Glow und Soft Serve veröffentlicht.

(jvo)