Momente der Stille: Die Bilder der Woche (KW 2)

Wollte man einen gemeinsamen Nenner für die Bilder des Tages finden, so wäre es etwas wie „Stillleben“. Dabei haben die Aufnahmen nichts mit der klassischen Obstschale zu tun, sondern zeigen erhabene Weite, monumentale Größe, experimentelle Licht- und Schattenspiele oder die Erinnerungen eines verlassenen Ortes.

Den Samstag begannen wir mit einer eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Aufnahme des Torre de comunicacions de Montjuïc, dem Fernsehturm auf dem Olympiagelände von Barcelona. Der 136 Meter hohe Turm wurde im Jahr 1991 anlässlich der Olympischen Spiele, die im darauffolgenden Jahr in Barcelona stattfanden, errichtet. Er steht am Plaça d’Europa auf dem Montjuïc, einem Berg im südwestlichen Zentrum von Barcelona. Fotografiert hat ihn Heike Maier. Sie schreibt uns zu ihrem Foto: „Ich habe den Torre Calatrava aus verschiedenen Perspektiven fotografiert. Diese gefiel mir sehr gut und ich habe sie dann nur noch in SW umgewandelt, da mir die Wirkung besser gefiel als in Farbe.“

Das Tierbild am Sonntag zeigte diesmal das Auge einer Katze als Nahaufnahme. Fotografin Aaliyah Schenk experimentierte hierfür mit ihrem neuen Nikon 105-mm-Makroobjektiv. So hat sie die Katze fotografiert: „Mich hat es schon immer fasziniert, die Augen einer Katze zu beobachten. Die feinen Adern und die Leuchtkraft der Pupille. Für das Bild habe ich ein Stativ und ein Rollei Lumen Pocket Fotolicht benutzt, um damit zu versuchen, die Helligkeit gleichmäßig zu verteilen. Dann war nur noch Geduld erforderlich, um den Moment abzupassen, wenn die Katze die Augen öffnet.“

Auch das Bild vom Montag entstand durch Experimente, ist aber deutlich abstrakter. Anni Offermanns arbeitete mit Licht und Schatten: „Für Makroaufnahmen ‚Indoor‘ konstruiere ich öfter die Motive und Sets aus alltäglichen Gegenständen, hier mal Papier verschiedenster Beschaffenheit verformt und unterschiedlich zusammengesetzt. Quadratische weiße und farbige Notizzettel – auch als Drei- oder Rechtecke zugeschnitten – werden zu kleinen Formen aufgerollt und in einer „Tüte“ aus Schreibpapier so drapiert und ausgeleuchtet, dass die Spitzen, Wellen und geraden Kanten hervortreten. Die Stellung der einzelnen Elemente zueinander ist sehr fragil, heißt, man braucht eine ruhige Hand, um das Motiv in der fototechnisch gewünschten/günstigen Lage zu halten. Andererseits entstehen interessante Formvarianten, wenn sich durch leichte Bewegung die Einzelteile verschieben. Bei „Konstrukt 3“ ergibt sich durch die Gegensätze von geschwungenen und spitz zulaufenden Kanten – zusammen mit der „dramatischen“ lila-violetten Beleuchtung durch zwei Smartphones – der abstrakte Eindruck.“

Weite Landschaften

Die dramatische Schwarz-Weiß-Aufnahme vom Mittwoch fotografierte „dermaeus“ bei einer Bergwanderung am Picota bei Monchique in der Algarve. „Das Bild entstand bei einer Bergwanderung in der Algarve am Picota bei Monchique. Es ist ein Panoramabild aus drei Fotos, das ich aus der freien Hand fotografiert habe. Die Umsetzung in Schwarzweiß erfolgte in Lightroom, worauf ich besonderen Wert darauf legte, die Sonnenstrahlen herauszuarbeiten, um den speziellen Look zu erzeugen. Finalisiert wurde das Ganze in Photoshop.“

Ebenso ruhig und weit zeigte sich die Gletscherwelt Kanadas aus dem Helikopter fotografiert und – sehr viel leichter zu erreichen – die Küste in Ostfriesland. Fotograf 'Parudnick' fotografierte es im Urlaub. „Das Bild entstand während meines Urlaubs in Ostfriesland, wo ich jedes Jahr den Herbst verbringe. Im Spätherbst kann man der Küste sehr farbenfreudige Sonnenuntergänge beobachten. Vor der Hafenmole in Neuharlingersiel habe ich dieses Foto geschossen. Das Foto brauchte keine große Nachbearbeitung, außer einer leichten Kontrastverstärkung. 'Der Dach geiht to Rauh' stammt aus dem friesischen Platt und heißt: 'Der Tag geht zur Ruh.'"

Den Abschluss der ruhigen Bilder der Woche bildete ein Foto von 'Boing-707' aus einer ehemaligen Lungenheilstätte am Grabowsee, einem Lost Place in der Nähe von Oranienburg. Die Anlage wurde 1896 vom Roten Kreuz gegründet. Von dem Jahr 1945 bis zum Abzug der Sowjetarmee 1992, war die Einrichtung dann ein Militärlazarett. Danach war die Anlage eine beliebte Kulisse für Filme und Fotografen.

