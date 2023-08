Inhaltsverzeichnis Momente, die wir festhalten: Die Bilder der Woche (KW 32) Emotionen transportieren

Eine der großen Stärken der Fotografie ist es, besondere Momente und Stimmungen im Bild festzuhalten, auch wenn die Aufnahme durch Unschärfe und die Wahl des Bildausschnitts einen künstlerischen Ausdruck erhält. So wie in den Bildern dieser Woche.

Emotionen transportieren

Diese Fokussierung transportiert zwar nicht die gleiche Information, die unser menschliches Auge erfassen würde, dafür aber die Emotion und das Empfinden des Fotografen, der vor Ort seine eigenen Eindrücke sammelt. So wie Michael Ackzien, der in der Fotogalerie als _MAPhoto bekannt ist. Beim Duhner Wattrennen entstand das Bild am Samstag mit dem Titel Gewitterstimmung im Abendlicht am Meer. Er erläutert seine Intention:

„Aufbauend auf einem eher grafischen Ansatz zeige ich gerne eine mehr oder weniger abstrakte Dynamik in meinen Bildern. Dabei kann Farbe bei der Bildaussage unterstützen, sofern sie nicht ablenkt. Das Duhner Wattrennen, das ich bei gutem Fotografenwetter (also durchwachsen) gerne besuche, versprach durch den diesjährigen ungewöhnlich späten Rennbeginn weiches Abendlicht bei den letzten Rennen. Es war unfassbares Glück, als sich dann durch ein aufziehendes Gewitter eine absolut magische Lichtstimmung ergab. Beim Mitziehen mit einem vorbeieilenden Traber fing der Kamerasensor nach einer Einzelauslösung dann dieses später nur leicht beschnittene Bild ein. Für mich repräsentiert dieses Bild eine vollkommene (meist) harmonische Symbiose von Pferd, Mensch und Wagen beim Wettkampf um eine Bestleistung in einer besonderen Umgebung – dem Watt.“

Auch das Lachen, das dem Betrachter im Bild am Sonntag in einer Montage von offramp entgegenstrahlt, macht deutlich, dass der Fotograf von diesem Porträt besonders berührt war und es auch anderen zeigen wollte.

Gerade im Urlaub haben viele Hobbyfotografen endlich einmal Zeit, entspannt mit der Kamera unterwegs zu sein und die schönen Momente des Lebens festzuhalten. So auch Bernd Seibel, der unser Bild am Montag schoss: „Die Aufnahme entstand 2017 anlässlich einer Urlaubsreise in die Normandie. Das Bild zeigt den Phare de Fecamp an der Hafeneinfahrt der gleichnamigen Stadt an der Alabasterküste. Die untergehende Sonne lockte zu einem Abendspaziergang mit der Kamera und dann zeigte sich dieses unwiderstehliche Motiv an der Hafeneinfahrt.“

Auch das Bild am Dienstag zeigt einen dieser flüchtigen Momente: eine vorbeifahrende Straßenbahn mitten in der Nacht. Unter dem Titel Lichtgeschwindigkeit zeigt Nobi2000 die nächtliche Fahrt in dynamischen Farben mit einer etwas längeren Belichtungszeit: Die Umgebung verschwimmt, die Bahn ist scharf.

Ebenso flüchtig wie motivierend zeigt Harald Dona in dem Bild am Mittwoch eine Surferin am Eisbach unter der Brücke an der Prinzregentenstraße in München. Dass die Surferin dort häufiger anzutreffen ist, wie der Fotograf verrät, unterstreicht die Bildaussage, die er festhalten wollte: Die Freude am Sport mit all seinen Besonderheiten.

Eine ganz andere Situation erlebte Anne Bender, deren Foto am Freitag zu unserem Bild des Tages wurde. Die Fotografin besuchte in der ersten Augustwoche die Greifvogelstation Hellenthal in der Eifel.

„Ich hatte das große Glück, recht nah an den Vogel heranzukommen. 200-mm-Tele und f/4.0 bei ISO 200 und 1/800s reichte aus, um den besonderen Ausdruck des Geiers einzufangen. Mich fasziniert dabei der "weise" Blick, mit dem der große Vogel seine Umgebung beobachtet. Die Umsetzung in ein Schwarzweiß-Bild unterstreicht noch die majestätische Ausstrahlung des Gänsegeiers.“

Und so bannt auch Galeriefotograf bS_mr seine letzten Erinnerungen an eine Norwegenreise für unser Bild am Donnerstag auf den Sensor. Ein wenig wehmütig ist die wolkenverhangene Stimmung schon. Vielleicht ist es der Blick zurück – auf die Berge und die Straße, die wieder Richtung Heimat führt.

Alle Bilder der Woche finden Sie nochmal in unserer Bilderstrecke:

