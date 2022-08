Mondmission Artemis-1: Den ersten Start der NASA-Riesenrakete SLS live verfolgen

Die letzten Vorbereitungen für den geplanten Start der Mondmission Artemis-1 der NASA haben begonnen, am Montagnachmittag ab 14:33 soll die Riesenrakete SLS abheben. Der erste Livestream der NASA läuft bereits, die kommentierte Übertragung soll um 12:30 Uhr beginnen, auch ESA Web TV plant dann einen Livestream. Außerdem ist die Website online gegangen, auf der man den Status des Orion-Raumschiffs in Echtzeit mitverfolgen können soll, sobald der Start geklappt hat – bislang zeigt die noch keine Daten.

Seit den frühen Morgenstunden werden die Treibstofftanks der Rakete mit flüssigem Sauerstoff und flüssigem Wasserstoff befüllt, die Freigabe dafür war um kurz nach 7 Uhr MESZ gegeben worden. Beim Wechsel von der langsamen Befüllung zur schnellen Befüllung mit flüssigem Wasserstoff haben die Verantwortlichen festgestellt, dass die Werte an einem Messpunkt unerwartet stark angestiegen sind. Zwar laufe die Befüllung weiter, aber man prüfe gegenwärtig, ob es ein Leck gibt, heißt es von der NASA. Der Countdown läuft weiter. heise online wird über die Vorbereitungen live berichten.

Artemis: Die Rückkehr der Menschen auf den Mond

Die Mission mit dem Namen Artemis-1 ist die erste einer ganzen Reihe, mit denen die NASA wieder Menschen auf den Mond bringen will – diesmal auch auf Dauer und nicht nur für kurze Besuche. Der erste Testflug im ambitionierten Artemis-Programm erfolgt jetzt unbemannt, die Orion-Raumkapsel soll mehrere Wochen lang um den Mond kreisen. Danach ist noch ein weiterer unbemannter Start vorgesehen. Auf Artemis-2 sollen dann Menschen um den Mond kreisen und die Crew von Artemis-3 soll dann schon landen. Das ist momentan für Mitte des Jahrzehnts geplant, an dem Zeitplan der NASA gibt es aber erhebliche Zweifel. Die geplante Startfrequenz ist trotzdem deutlich niedriger als beim Apollo-Programm, an das die Vereinigten Staaten damit anknüpfen wollten.

Dutzende Milliarden: Die Kosten des NASA-Programms

Die für das Artemis-Programm gebaute Riesenrakete SLS ist laut NASA die "stärkste Rakete, die je gebaut worden ist". Sie sei gegenwärtig die einzige, die eine Crew zum Mond fliegen könne. Ihre Entwicklung hat Dutzende Milliarden US-Dollar gekostet, ein einziger Start kostet mindestens 4,1 Milliarden US-Dollar. SpaceX von Elon Musk entwickelt mit dem Starship derzeit eine eigene Riesenrakete, deren Start bald erfolgen soll. Die Kosten dafür dürften deutlich niedriger liegen. Erst vor wenigen Wochen hatte die Ex-Vizechefin der NASA auch deshalb massive Kritik an der US-Weltraumagentur, der Industrie und der Politik geübt. Das Raketenprogramm SLS könnte die NASA in den Ruin treiben, fürchtet Lori Garver.

(mho)