Mondmission Artemis-1: NASA-Riesenrakete SLS bereits auf dem Weg zur Startrampe

Die NASA hat zwei Tage früher als ursprünglich angekündigt damit begonnen, die Riesenrakete SLS zur Startrampe zu bringen. Gegen 4 Uhr MESZ begann der langsame Transport, danach wurde eine Pause eingelegt. Danach hat sich die riesige Rakete von dem Vehicle Assembly Building entfernt und befindet sich nun auf dem Weg. Insgesamt wird der Transport zwischen acht und zwölf Stunden dauern, hatte die NASA vorab mitgeteilt.

Eigentlich war der sogenannte Rollout erst für die Nacht zum Freitag vorgesehen, aber zuletzt waren die Vorbereitungen so gut gelaufen, dass die US-Weltraumagentur ihn kurzfristig um zwei Tage vorziehen konnte. Die langsame Fahrt über das Gelände des Kennedy Space Centers in Cape Canaveral wird live im Internet übertragen.

Neuer Aufbruch zum Mond

Die SLS (Space Launch System) soll Ende des Monats die erste Mission des Artemis-Programms der NASA Richtung Mond schicken. Vorgesehen sind dafür drei Startfenster am 29. August, am 2. September oder am 5. September. Die Raumkapsel Orion soll dann bei der Mission namens Artemis-1 mehrere Wochen lang um den Mond kreisen und wichtige Tests für die geplanten Flüge mit Besatzung durchführen. Danach soll sie zur Erde zurückkehren und in den Pazifik stürzen. Zusätzlich zu den wichtigen Tests sollen im Rahmen des Flugs auch mehrere kleine Forschungssatelliten ausgesetzt werden, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben.

Die Riesenrakete SLS wird seit Jahren entwickelt, ihre Inbetriebnahme hat sich immer wieder verzögert. Lange war davon ausgegangen worden, dass sie bei ihrer Fertigstellung die stärkste Rakete der Geschichte sein würde. Das wird nun wohl auch der Fall sein, die Konkurrenz von SpaceX lässt noch auf sich warten. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk entwickelt mit dem Starship eine eigene Riesenrakete, deren Erstflug sollte eigentlich bereits erfolgen. Während ein Start der SLS mindestens 4,1 Milliarden US-Dollar kostet – was bei der NASA als "unhaltbar" gilt –, dürften Starts des Starships deutlich günstiger werden.

(mho)