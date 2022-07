Mondmission Artemis-1: NASA-Riesenrakete SLS hat erstmals Starttermin

Die riesige Mondrakete SLS der NASA könnte noch im Sommer zum ersten Mal ins All starten, die US-Weltraumagentur hat zum ersten Mal einen anvisierten Starttermin genannt. Am 29. August könnte es so weit sein, weitere mögliche Termine sind der 2. beziehungsweise der 5. September, teilte die NASA mit.

Das Space Launch System soll dann eine Orion-Raumkapsel zum Mond schießen, wo die für mehrere Wochen in eine Umlaufbahn eintreten soll. Die unbemannte Mission wird insgesamt zwischen 39 und 42 Tagen dauern, abhängig vom Starttermin. Danach wird die Raumkapsel zur Erde zurückkehren und in den Pazifik fallen. Die Mission soll das Artemis-Programm zur Rückkehr der Menschheit auf den Mond einleiten, sie läuft unter dem Namen Artemis 1.

Nicht die einzige Riesenrakete

Nach jahrelangen Verspätungen sieht es damit immer mehr danach aus, dass das Space Launch System in wenigen Wochen tatsächlich zum ersten Mal abhebt. Zuletzt hatte die sogenannte "feuchte Generalprobe" noch einmal für Verzögerungen gesorgt. Dabei wird das gesamte, für einen Raketenstart nötige Prozedere durchgespielt, hauptsächlich das Betanken mit Flüssigtreibstoff – daher der Name. Nachdem das zunächst in mehreren Anläufen nicht geklappt hatte, musste die Riesenrakete im Juni noch einmal auf die Startrampe. Dann konnte der Test aber fast abgeschlossen werden. Bei der NASA hält man die Rakete nun für startbereit. Aktiviert werden muss laut ArsTechnica nur das System für einen eventuell nötigen Flugabbruch, danach bleiben etwa drei Wochen, um die Rakete zu starten.

Als Basis für die bemannte Rückkehr der Menschheit zum Mond hatte es lange so ausgesehen, dass die riesige SLS die stärkste Rakete der Geschichte sein würde. Der Platz wird ihr aber zuletzt streitig gemacht, das Raumfahrtunternehmen SpaceX hat in einem Bruchteil der Zeit eine eigene Riesenrakete entwickelt.

Auch das Starship soll bald zu einem ersten Orbitalflug abheben, noch ist unklar, wer das Rennen für sich entscheiden wird. Wenn bei der Mission Artemis-1 alles klappt, soll noch ein weiterer unbemannter Test folgen. Auf Artemis-2 sollen dann womöglich schon 2024 erstmals Menschen zum Mond geflogen werden, Artemis-3 soll dann bereits eine bemannte Landung dort umfassen. An diesem ziemlich engen Zeitplan gibt es aber Zweifel, die auch eine erfolgreiche Premiere noch nicht wird ausräumen können.

(mho)