Mondmission Artemis-1: NASA will Riesenrakete SLS jetzt am Samstagabend starten

Die Riesenrakete SLS der NASA mit der Orion-Raumkapsel soll nun am kommenden Samstag (03.09.2022) abheben, das Startfenster öffnet sich um 18:17 Uhr MESZ. Das teilte die US-Weltraumagentur mit und änderte damit die bisherigen Pläne. Eigentlich hatte es geheißen, dass die nächste Möglichkeit für einen Start am Freitag bestehen würde. Am Samstag soll nun auch die Startprozedur angepasst werden, das problematische Herunterkühlen der Triebwerke soll dabei früher angegangen werden, um dem Team mehr Zeit zur Fehlerkorrektur zu geben. So sei man auch beim erfolgreichen Test Anfang 2021 vorgegangen. Die Verantwortlichen halten es außerdem für möglich, dass die Temperatur gestimmt und nur ein Sensor nicht richtig funktioniert hat.

Mehr Zeit für Triebwerksprüfung

Die Planänderung wurde am Dienstag (Ortszeit) bekannt gegeben, nachdem sich das Missionsmanagement getroffen hat. Dabei ging es um den Startabbruch am Montag, nachdem die Triebwerke der Mondrakete offenbar nicht gleichmäßig vorgekühlt werden konnten. Man habe aber "guten, kalten Wasserstoff" austreten sehen und das Verhalten des Sensors passe nicht zur "Physik der Situation", zitiert Spacenews jetzt den SLS-Programmmanager John Honeycutt. Für einen Austausch reiche die Zeit aber nicht aus. Stattdessen soll der Betankungsvorgang angepasst werden und das Team soll einen Zugang zu der Startrampe bekommen, um gegebenenfalls dort Arbeiten vornehmen zu können.

Die geplante Mission namens Artemis-1 soll das ambitionierte Artemis-Programm der NASA einleiten. Die Raumkapsel Orion soll dabei zum Mond geschossen werden und den dann für mehrere Wochen umkreisen. Damit will die US-Weltraumagentur die Technik testen, mit der schon in wenigen Jahren wieder Menschen zum Mond gebracht werden sollen – diesmal aber auf Dauer. Auf Artemis-2 sollen dann Menschen um den Mond kreisen und nach einem unbemannten Test der Mondlandefähre soll die Crew von Artemis-3 dort dann schon landen. Das ist momentan für Mitte des Jahrzehnts geplant, an dem Zeitplan gibt es aber erhebliche Zweifel.

Mit Spannung wird auch der Wetterbericht geprüft, bislang werden leichte Regenfälle erwartet, die aber kein Hindernis darstellen sollten. Wenn der Versuch erneut abgebrochen werden muss, ginge der NASA langsam die Zeit aus, ursprünglich war ein drittes Startfenster für kommenden Montag vorgesehen. Anfang September läuft die Zeit ab, die für einen Start nach der Überprüfung des Flugabbruchsystems bleibt.

Die Verantwortlichen für Artemis-1 wollen sich am Donnerstag erneut treffen, um die bis dahin gesammelten Daten zu besprechen und die Startbereitschaft der Rakete zu bewerten. Sollte es am Samstag tatsächlich einen weiteren Startversuch geben, wird es von der NASA wieder einen Livestream geben. Auch heise online wird dann erneut live berichten, vorher wird Artemis-1 und das Artemis-Programm auch Thema der #heiseshow sein. Gast ist dann der deutsche ISS-Astronaut Matthias Maurer.

(mho)