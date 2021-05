Mondfahrzeug: NASA beauftragt General Motors und Lockheed Martin

Die US-Unternehmen General Motors (GM) und Lockheed Martin sollen für die NASA ein geländegängiges Fahrzeug für künftige Mondmissionen entwickeln. Damit sollen Astronauten auf der für 2024 geplanten Mission Artemis die Mondoberfläche auf weiteren Strecken als je zuvor erkunden können.

Bisherige Mondfahrzeuge der USA konnten nur bis zu 7,6 km vom Landeplatz bewegt werden. Künftige Rover sollen laut Mitteilung Ausflüge bis zum Südpol des Mondes ermöglichen, wo das Gelände zerklüfterter sei als auf bisherigen Roverstrecken. Auch sei es dort kälter und dunkler.

Monderfahrene Unternehmen

Die Entwicklung des Lunar Terrain Vehicle soll Lockheed Martin leiten, das auf eine mehr als 50-jährige Zusammenarbeit mit der NASA verweist. Die Raumkapsel Orion für die geplanten Mond-Missionen soll ebenfalls von Lockheed Martin gebaut werden. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern war auch an Mars- und anderen Planetenmissionen beteiligt sowie am Space-Shuttle-Programm und an der Internationalen Raumstation ISS.

GM sei führend in der Entwicklung batterieelektrischer Antriebssysteme, heißt es weiter in der Mitteilung. Auch solle in dem LTV Technik für autonomes Fahren eingebaut werden, die GM entwickelt. Der Autohersteller war auch an dem Mondrover beteiligt, den US-Astronauten im Sommer 1971 auf dem Mond fuhren, dem ersten, den eine Apollo-Mission mit sich führte, sowie auch an den Lunar Roving Vehicle der Folgemissionen Apollo 16 und 17. Seit Apollo 11 lieferte GM der NASA außerdem Trägheitsnavigationssysteme.

(anw)