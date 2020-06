MongoDB erweitert Palette um Neues für MongoDB Cloud, Atlas und Realm

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Konferenz MongoDB World – diesmal als Online-Veranstaltung am 9. und 10. Juni 2020 – hat MongoDB Inc., der Anbieter der gleichnamigen dokumentorientierten NoSQL-Datenbank und von DBaaS-Diensten (Database as as Service), Neuerungen all seiner Produktreihen vorgestellt. Unter dem Rahmenbegriff MongoDB Cloud hat das Unternehmen vor allem in der Cloud-Sparte sein Angebot offenbar beträchtlich ausgebaut.

MongoDB Cloud bündelt die Cloud-Dienste

Unter dem neuen Dachbegriff "MongoDB Cloud" will das Unternehmen künftig all seine Cloud-Dienste zusammenfassen. Neben einer neuen Shell und Treibern für Rust und Swift in MongoDB veröffentlicht MongoDB Version 4.4 (Beta) der Datenbank sowie eine Reihe darauf abgestimmter neuer Cloud-Dienste wie den skalierbaren Serverless-Abfragedienst Atlas Data Lake und eine neue Suchmaschine für den vom Unternehmen gehosteten verwalteten Dienst MongoDB Atlas, der nun eine Autoskalierung (Beta) erhält und eine neue Funktion namens Schema Suggestions, die Metadaten und Logs für das Erstellen neuer Datenmodelle heranziehen soll.

Atlas schultert die MongoDB Cloud

Die vollständig verwaltete Cloud-Datenbank MongoDB Atlas erfährt Erweiterung um Atlas Data Lake, einen skalierbaren Abfragedienst nach dem Serverless-Prinzip, der per MongoDB Query Language (MQL) native Abfragen und Datenanalysen zum Beispiel auf AWS S3 ermöglichen soll. Die Beta-Version erschien vor einem Jahr, das Projekt sei nun flügge geworden und allgemein verfügbar (GA). Zusätzlich erhält Atlas ein Online-Archiv und zahlreiche neue Features, hervorzuheben ist zudem die neue Volltextsuche Atlas Search, die nun ebenfalls das Beta-Stadium verlassen hat und laut Anbieter produktionsreif ist.

Screenshot der neuen Volltextsuche MongoDB Atlas Search (Bild: MongoDB Inc.)

MongoDB 4.4 (Beta) ist erschienen

Das Entwicklerteam hinter MongoDB hat die Datengruppierung (Aggregierung) überarbeitet, sodass sich Daten mehrerer Sammlungen mit dem Workflow-Schritt "Union" zu einer einzigen Ergebnismenge kombinieren lassen sollen. Die neue Version soll eine verfeinerte Skalierung beim Verteilen der Daten auf verschiedene Speicherorte ermöglichen (Refinable Shard Keys). Lesevorgänge sind offenbar gesichert (Hedged Reads), indem sie Leseanforderungen an mehrere Replikate zeitgleich aussenden. Die Datenbank gibt dann wohl die Ergebnisse des schnellsten Knotens aus. Lesezugriffe sollen neuerdings auch gespiegelt sein durch konfigurierbare Teilmengen, die laut Release Notes "den Cache warmhalten".

Es gibt zahlreiche weitere Neuerungen, besonders im Bereich der Synchronisierung und des Streaming, die bestehenden Nutzern der Datenbank offenstehen sollen – unabhängig von deren individueller Cloud-Nutzung on premise oder bei einem großen Cloud-Anbieter. Eine vollständige Liste aller Änderungen läst sich als Whitepaper einsehen.

Mobile Fusion für Echtzeit-Apps: MongoDB Realm und Realm Sync Beta

Zugleich präsentiert das Unternehmen MongoDB Realm, einen integrierten Satz an Services zur Entwicklung von Anwendungen, und die Betaversion von Realm Sync. MongoDB hatte vor einem Jahr Realm, den Hersteller einer mobilen Datenbank und Synchronisationsplattform, übernommen und sein eigenes Produktportfolio nun wie erwartet um ein mobiles Datenbankangebot erweitert.

Technologie von Apps mit Echtzeitabfrage der Daten mittels MongoDB Realm Sync (Beta) (Bild: MongoDB Inc.)

Das Entwicklerteam hat offenbar GraphQL-Services und Datenzugriffskontrollen eingebettet sowie Authentifizierungsmöglichkeiten ergänzt. Mit MongoDB Realm lassen sich laut Release Notes Apps erstellen, die in Echtzeit auf Änderungen des Datenbestands reagieren und die Anwendung stets mit der zugrunde liegenden Datenbank synchron halten sollen. Die Komponenten befinden sich offenbar noch im Entwicklungsstadium.

Funktionsweise von Apps, die auf MongoDB Realm Sync (Beta) basieren (Bild: MongoDB Inc.)

Weiterführende Hinweise und Ressourcen

Vertiefende Informationen lassen sich den jeweiligen Release Notes entnehmen – Mitarbeiter von MongoDB Inc. haben für jedes Produkt einen Blogbeitrag verfasst, der die Neuerungen ausführlich beschreibt. Die Ankündigung für MongoDB 4.4 präsentiert die neue Datenbankversion, bietet einen Überblick und fungiert als Wegweiser zu den untergeordneten Ankündigungen. Im Bereich Database as a Service finden sich Details in den Release Notes für MongoDB Atlas Data Lake und für die neue MongoDB-Atlas-Suche. Außerdem gibt es eine Ankündigung für MongoDB Realm und Realm Sync Beta.

Version 4.4 (Beta) sollen Interessierte bei MongoDB Atlas testen können. Alternativ lässt sich das Release im Entwicklungsstadium auch beim Anbieter herunterladen.

