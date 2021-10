Monitoring: Grafana 8.2 strebt mehr Barrierefreiheit an

Mit dem zweiten Minor Release der Versionsreihe 8.x startet Grafana Labs offiziell strategische Bemühungen zur nachhaltigen Verbesserung der Barrierefreiheit. Version 8.2 des Visualisierungs- und Monitoring-Tools Grafana bietet darüber hinaus einen neuen dynamischen Plug-in-Katalog und erweiterte Konfigurationsoptionen für das Einstellen von Zeiträumen sowie für die Zugangskontrolle.

Leichtere Bedienung angestrebt

Das nun vorgelegte Update markiert laut Blogbeitrag den Auftakt zu umfassenden Änderungsmaßnahmen, die der Barrierefreiheit des Monitoring-Werkzeugs zugutekommen sollen, um den Einsatz von Grafana einem immer größeren Kreis von Nutzerinnen und Nutzern zugänglich zu machen. Mehr Details zu der strategischen Accessibility-Initative will Grafana Labs in Kürze bekannt geben, in Version 8.2 seien zunächst Verbesserungen bei der Navigation eingeflossen.

Entwicklerinnen und Entwicklern steht mit dem Update standardmäßig ein neuer dynamischer Plug-in-Katalog zur Verfügung, der es ermöglicht, Erweiterungen für das Tool direkt aus Grafana heraus zu finden und zu installieren, ohne einen Neustart durchführen zu müssen. Erweiterte Optionen finden sich außerdem im Menü für das Einstellen von Zeiträumen. So lässt sich beispielsweise der Startmonat für das Geschäftsjahr eines Unternehmens nun festlegen, um die dafür relevanten Quartals- und Jahreszeiträume in Dashboards für Finanzabteilungen oder das Management zu konfigurieren.

Die kostenpflichtige Grafana Enterprise Edition bietet in Version 8.2 eine überarbeitete Stats- und Licensing-Ansicht, die einen zentralen Überblick der Lizenzbedingungen und verschiedenen Nutzer-Accounts liefert. Auf Basis der zugewiesenen Nutzerrollen sowie der Dashboard- und Ordnerberechtigungen soll leichter ersichtlich werden, wie jeder Nutzer im Rahmen der geltenden Lizenzen angerechnet wird.

Die Berechtigungen für den Zugriff auf Datenquellen und die Erlaubnis zum Provisionieren von Ressourcen lässt sich anhand verschiedener Rollen wie Viewer, Editor und Admin detaillierter abstimmen. In künftigen Grafana-Versionen sollen Zugangskontrolloptionen auf weitere Dienste wie Dashboards und API-Schlüssel ausgedehnt werden.

Einen Überblick aller Neuerungen in Grafana 8.2 verschafft der ankündigende Blogbeitrag.

