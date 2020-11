Monitoring: Instana überwacht Kubernetes von innen

Das auf Performance-Monitoring spezialisierte Unternehmen Instana hat auf der KubeCon Virtual Conference angekündigt, dass die APM-Plattform (Application Performance Monitoring) sich neuerdings direkt im Kubernetes-Cluster installieren lässt. Damit soll Instana an demselben Ort laufen wie die von der Plattform überwachte Software.

Die Installation auf Kubernetes ist als Option für die selbst gehostete Variante der Plattform verfügbar, die Instana als Software as a Service (SaaS) anbietet. Durch die direkte Integration sollen Kunden mehr Flexibilität für die Installation haben und die Software nahtlos skalieren können.

Docker als Container-Einstieg

Erfahrungen in der Containerisierung hat Instana bereits Anfang des Jahres gesammelt: Seit Januar steht die selbst gehostete Variante für Docker bereit. Als Motivation nennt der Blogbeitrag über die Erfahrungen mit der "Dockerisierung" vor allem den Wildwuchs bei den Linux-Distributionen und die Herausforderung bei der Anbindung an unterschiedliche Cloud-Plattformen wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud sowie private Rechenzentren. Der Weg auf Kubernetes ist ein konsequenter nächster Schritt im Container-Umfeld nach der Einbindung in Docker.

Die Observability-Plattform von Instana zielt auf automatisiertes APM. Dazu versucht sie zunächst alle Services und Infrastrukturinformationen zu erkennen und zu katalogisieren und die Abhängigkeiten zu vermerken. Instana untersucht diverse Observability-Metriken, verarbeitet alle Anfragen und erstellt Profile für die einzelnen Prozesse. Sogenannte Application Dependency Maps sollen Administratoren und Entwicklern einen Einblick in die Abhängigkeiten für die Performance von Anwendungen geben.

Weitere Details lassen sich der Pressemitteilung zum Kubernetes-Angebot entnehmen.

(rme)