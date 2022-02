Monitoring mit Prometheus und Grafana: Das Webinar von Heise

Moderne Softwaresysteme, insbesondere in Kombination mit Microservices und Containern, weisen eine starke Verteilung der Softwarekomponenten über mehrere Systeme vor, um Systeme horizontal skalierbar zu machen. Um dies in der Praxis umzusetzen, müssen Unternehmen in der Lage sein, die Last auf dem System und den Einzelkomponenten zu messen. Im Heise-Webinar am 17. März lernen Sie, warum Monitoring wichtig ist, wie das beliebte Monitoring-Werkzeug Prometheus funktioniert und erfahren anhand praktischer Beispiele, wie Sie Ihr Kubernetes-Setup damit überwachen können, inklusive einer Visualisierung mit Grafana und der Konfiguration des Alertings sowie zahlreicher Best Practices.

Im Webinar mit dem Monitoring-Experten Michael Friedrich wird anhand vieler Praxisübungen erklärt, was Monitoring eigentlich ist, warum es sinnvoll ist und wie Prometheus und Grafana konkret eingesetzt werden können. Sie lernen, wie Sie Kubernetes-Systeme überwachen können, ebenso wie den Umgang mit Alerts und Escalations, warum SLO, SLA und SLI wichtig sind, was Traces und Logs sind und wie Sie ein sinnvolles und sicheres Monitoring in Produktivumgebungen gewährleisten.

Die Teilnahme am Webinar kostet 169 Euro (zzgl. MwSt.), der nachträgliche Zugang zur Aufzeichnung und den Materialien ist inklusive.

Kubernetes im professionellen Einsatz: Die Webinar-Serie von Heise

Im März bietet Heise mit der Webinar-Serie "Kubernetes im professionellen Einatz" einen praxisnahen Einstieg in die Welt moderner Container-Techniken. In insgesamt 20 Stunden erlernen Teilnehmer:innen den Umgang mit Containern, wie sie Kubernetes zur Container-Orchestrierung nutzen, wie ein zeitgemäßes Monitoring mit Prometheus und Grafana funktioniert, welche Sicherheitsaspekte beim Arbeiten mit Containern zu beachten sind und wie sie Service-Meshes richtig einsetzen können.

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro. Wer gleich alle fünf Termine buchen möchte, kann mit einem Kombi-Ticket für 595 € im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen. Wer noch günstiger an der kompletten Serie teilnehmen möchte, kann sich das Jahresabo der digitalen Lernplattform heise Academy zum Einführungspreis von 495 € sichern – inklusive dem Zugang zu über 60 Online-Kursen und über 100 Online-Trainings pro Jahr.

Alle Teilnehmenden können sich nicht nur auf viel Praxis und Interaktion freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer:innen können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen.

Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist inklusive. Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie. Wer über Angebote der heise Academy auf dem Laufenden gehalten werden will, kann sich zum Newsletter anmelden.

