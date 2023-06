"Monkey Island": Erweiterung für "Sea of Thieves" angekündigt

Fans von "Monkey Island" können bald in "Sea of Thieves" über Mêlée Island laufen: Microsofts beliebtes Online-Piratenspiel bekommt eine kostenlose "Monkey Island"-Erweiterung. Sie wird in drei Teilen über mehrere Monate für "Sea of Thieves" veröffentlicht, kündigte Microsoft bei einem Livestream am Sonntagabend an.

Das erste dieser Zusatzpakete wird demnach am 20. Juli veröffentlicht. Als Teil der mehrteiligen Abenteuer-Serie werden Spieler auf bekannte Figuren aus dem "Monkey Island"-Universum treffen, darunter Guybrush Threepwood höchstpersönlich, Elaine, LeChuck und Murray. Gesprochen werden sie von ihren bekannten Sprechern aus der Adventure-Serie, deren jüngster Teil "Return to Monkey Island" im vergangenen Jahr auf den Markt kam. Auch die Insel Monkey Island wird begehbar sein.

Der Puzzle-Stil der beliebten Point&Click-Adventures soll auf die 3D-Umgebung von "Sea of Thieves" angepasst werden, verspricht Microsoft. "Sea of Thieves" ist für Xbox One, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

Seemannsgarn

"Sea of Thieves" ist ein Multiplayer-Piratenspiel, das vom Studio Rare unter der Leitung von Microsoft entwickelt wird. Darin kontrollieren Spieler idealerweise mit Freunden ein Piratenschiff, mit dem Seeschlachten ausgefochten und Schätze gesucht werden sollen. Die Story von "Monkey Island" wird als "Seemannsgarn" ins Spiel eingebaut.

Dabei handelt es sich um Story-lastige Missionen innerhalb von "Sea of Thieves", die üblicherweise aus mehreren Puzzles bestehen. Spieler finden darin etwa Schatzkarten, die sie richtig interpretieren müssen. An den richtigen Orten finden sich dann Rätsel, die zu lösen sind, um die Geschichte weiter voranzutreiben. "Sea of Thieves" kam 2018 auf den Markt und wurde seitdem regelmäßig mit Updates versorgt. Crossover mit anderen Marken gab es in "Sea of Thieves" schon mehrfach, etwa mit den "Borderlands"-Spielen.

(dahe)