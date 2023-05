Monochrom bleibt zeitlos schön: Die Bilder der Woche KW21

Die Tatsache, dass gleich zwei Kamerahersteller kürzlich ein Modell für die Monochromfotografie vorgestellt haben und beide Kameras gleichzeitig zum Test in der Redaktion waren, hat die Bildauswahl der Kalenderwoche 21 stark beeinflusst. Sowohl die Pentax K-3 III Monochrom als auch die Leica M11 Monochrom kamen im April auf den Markt, und das Modell von Ricoh Imaging scheint sehr beliebt zu sein, da in Japan bereits ein Ausverkauf gemeldet wurde.

Von Architektur über Sport, bis hin zu Tieren ist diese Woche alles vertreten und auch eine Bildmontage hat es in die Auswahl geschafft.

Licht als entscheidender Faktor

In der Schwarzweißfotografie hat das Licht fast einen noch größeren Einfluss, als wenn Farbe im Bild ist. So zeigt das Foto von Gernot Schwarz sehr schön, wie durch den Kontrast von Licht und Schatten eine interessante Komposition entstehen kann. Er schrieb uns, dass das Bild spontan während einer Zigarettenpause mit seiner Leica Q2 aufgenommen wurde. Wieder einmal zeigt sich, dass Schnappschüsse oft zu beeindruckenden Ergebnissen führen.

Eine weitere Momentaufnahme des Galeriefotografen Klicker3D entstand am Verpflegungsstand eines Marathons. Das Durcheinander der Bananen wirkt abstrakt und chaotisch. Auch hier gilt das Motto “weniger ist manchmal mehr“. Obwohl hier viele Bananen zu sehen sind, ist die Komposition sehr minimalistisch gehalten.

Dynamik und Unschärfe

Passend zur Ausgabe 02/23 der c’t Fotografie hat Klaus Hiltwein (OscarCarlo) sein Bild "Standfest auf der Isarwelle" aufgenommen. Auch deshalb fiel das Bild in der Galerie sofort ins Auge. Ob das Magazin die entscheidende Inspiration war, ist nicht bekannt. Der Fotograf schrieb uns aber, dass sein Bild bei einem Fotowalk zur Großhesseloher Brücke an der Isar entstanden ist. "Zufällig entdeckte ich am Isarkanal eine Wasserrutsche mit einer sehenswerten Welle und vielen Surfern." Mit einer Verschlusszeit von 1/30 Sekunde und Blende 11 hat er die Dynamik der Surfer eingefangen. Die Unschärfe sei bewusst gewählt, verrät er.

Dynamik ist auch im Bild "Sweetheart" von Galeriefotograf Katzenfutter zu erkennen. Hier wirkt es so, als ob das Schaf im Vorübergehen kurz interessiert in die Kamera schaut, um sich im nächsten Moment direkt wieder dem Fressen zu widmen. Der Baum und die Wolkendecke im Hintergrund verleihen dieser Momentaufnahme eine ansprechende Tiefe.

Eine kleine Zeitreise

Ein Relikt aus den 1980er-Jahren hat es ebenfalls in die Auswahl dieser Woche geschafft. Ludwig Schmidt nahm das Original damals als Farbdia auf, später wurde es digitalisiert und in ein Schwarzweißbild umgewandelt. Es zeigt den Umbau der Hammerbrücke zwischen Neuss und Düsseldorf. Er berichtet, wie das Bild entstand: "Als Technikinteressierter war ich öfter an der Baustelle, um den Bau zu dokumentieren. Als der Rohbau fertig war, konnte ich von der Vorlandbrücke aus durch die Brücke nach Düsseldorf sehen. Ich war beeindruckt von der gewaltigen Brückenkonstruktion und da die Oberleitung noch fehlte, konnte ich das Fachwerk ungestört fotografieren."

(tlz)