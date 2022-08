Montag: 10 Jahre Curiosity auf dem Mars, E-Heizung immer beliebter

Haushalte werden noch viel mehr Gas sparen müssen, warnt die Bundesnetzagentur. Denn im Winter droht Gasmangel. Entsprechend boomen E-Heizungen. Für den Strom soll unter anderem wieder Steinkohle sorgen, doch stellt das die Logistik auf die Probe. Bei einer Überprüfung durchgefallen ist Israels Polizei. Die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

"Die israelische Polizei hat (die NSO-Spyware) Pegasus nicht", sagte der von 2015 bis 2018 amtierende Polizeipräsident Roni Alsheich. Ein Untersuchungsausschuss hat nun festgestellt, dass die Polizei doch Spyware der Firma NSO eingesetzt hat, und das rechtswidrig. Aus den Screenshots steht sogar Pegasus drauf, offiziell heißt die Polizeiversion aber anders: Israels Polizei nutzte unbefugt Pegasus-Prototyp Seifan (Saifan)

Wenn die Menschen in Deutschland nicht mehr Erdgas als bisher einsparen, droht im kommenden Winter ein Gasmangel. Davor warnt Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller: Verbraucher müssten mindestens 20 Prozent Gas sparen, um den gleichen Anteil müsse die Durchleitung in andere Ländern sinken, und Deutschland werde viel Strom importieren müssen. In der Gaskrise müssen die Menschen müssen noch viel mehr Energie einsparen.

Ein Puzzlestein zur Lösung könnte mehr elektrisches Heizen sein, wie es beispielsweise in Nordamerika aus Umweltschutzgründen seit Jahren forciert wird. Allerdings kostet Strom dort nur einen Bruchteil der deutschen Tarife und ist auch in ausreichender Menge vorhanden. Eine repräsentative Umfrage in Deutschland zeigt, dass sich schon jeder Zehnte eine Elektroheizung gekauft hat – leider sind nur wenige davon die besonders effizienten Wärmepumpen.

Ein plötzlicher Massenumstieg auf E-Heizungen in Deutschland könnte allerdings das Stromnetz überlasten. Energieunternehmen arbeiten daran, Kohlekraftwerke als Ersatz für die Verstromung von Erdgas vorzubereiten. Die Rückkehr zur Kohle ist aber nicht so einfach: Die Kohle-Transportkapazitäten auf der Schiene sind nicht mehr ausreichend vorhanden, und die Schifffahrt kämpft mit niedrigen Wasserpegeln. Und 2021 bislang kam die Kohle vor allem aus – erraten – Russland. Nicht jede Art Kohle passt zu den deutschen Kraftwerken. Kohle statt Erdgas ist eine Herausforderung für die Logistik.

Energieeffizienz verspricht nicht zuletzt der öffentliche Verkehr. Das Neun-Euro-Ticket ist ein Renner, läuft zum Monatsende aber aus. Die Länder wollen einen Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket mitfinanzieren, doch Bayern stellt sich wieder quer: Der Bund solle zahlen, nicht die Länder, sagt die CSU. Dafür sieht Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) aber keinen Spielraum. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erkennt Österreich als Vorbild und ventiliert eine Jahreskarte für Deutschlands ÖPNV um 365 Euro – ohne Finanzierungszusage.

Ein enormer Erfolg ist der Mars-Rover Curiosity der NASA (die ihn offiziell Mars Science Laboratory nennt). Zwei Erdenjahre lang sollte er die Marsoberfläche erkunden, geworden sind es bislang zehn. Ganz ohne Werkstattbesuch. Inzwischen werden die Abnutzungserscheinungen aber immer deutlich, schließlich ist der NASA-Rover Curiosity seit zehn Erdenjahren auf dem Mars unterwegs.

Auch noch wichtig:

Warme Hausschuhe und Pullover erlauben niedrigere Raumtemperaturen. Man kann's nicht oft genug sagen.

Mit einem DeLorean aus "Zurück in die Zukunft" gehen Archäologen ab Montag auf Informationstour durch Westfalen. Bis zum 10. September zeigen die Wissenschaftler mithilfe von 3D-Brillen und virtueller Realität archäologische Fundstätten der Region.

Am 8. August 1969 – kurz nach der ersten Mondlandung – fotografierte der Schotte Ian Macmillan vier Langhaarige auf einem Zebrastreifen der Londoner Abbey Road: das berühmte Foto für das Cover des elften Beatles-Albums.

