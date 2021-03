Montag: Apple-Sicherheits-Update, NFT-Tokens, Mars-Utopien und Corona-Kritik

Während Apple bereits das zweite Sicherheits-Update dieses Monats ausliefert, machen nicht-fungible Tokens in der Kunstwelt Furore. Doch was steckt hinter diesen NFTs und was kann man damit machen? Vielleicht bringt NFT-Freund Elon Musk diese Tokens auch auf den Mars, wenn er dort eine Kolonie für Hunderttausende aufbaut, aber ist dies realistisch?

Ein realistisches Urlaubsziel ist dagegen Mallorca und die Deutschen strömen zu Tausenden auf die Insel für ihre Osterferien. Doch was machen sie, wenn der für die Rückkehr notwendige Corona-Test positiv ausfällt? Währenddessen beschreibt ein Virologe die Covid-19-Massenimpfung als Horrorszenario und fordert eine komplett neue Impfstrategie. Das Wichtigste vom Tage und Wochenende in Kürze.

Apple hat bereits Freitagabend einen wichtigen Notfall-Patch für iOS veröffentlicht. iOS 14.4.2 ist ein überraschendes Sicherheitsupdate für iOS 14 – und iOS 12. Für Besitzer von Apple-Geräten steht iOS respektive iPadOS in Version 14.4.2 sowie iOS 12.5.2, aber auch und watchOS in Version 7.3.3 zum Download bereit. Es ist bereits der zweite Sicherheits-Patch für iOS im März. iOS 14.4.1 stopfte eine schwere Schwachstelle in Apples Browser-Engine WebKit und die aktuellen Updates sollen eine weitere WebKit-Lücke schließen.

Patches und Updates sind zwar enorm wicht, aber keines Hypes würdig. "Nicht-fungible Tokens" gehören dagegen dazu und NFTs haben nicht nur die Kunst- und Kreativwelt erfasst, sondern wurden auch von Investoren als neue Anlageform entdeckt. heise online erklärt, was für eine Technik hinter diesem Millionenhype steckt, was NFT-Tokens sind und was man damit auch jenseits des Hypes anfangen kann.

Elon Musk hat bereits einen Song über NFTs komponiert und wollte diesen zunächst als NFT verkaufen. Der Tesla-Gründer hat allerdings größere Pläne und will auf dem Mars eine Kolonie bauen – für Hunderttausende. In einem Interview zitierte Musk kürzlich den weltbekannten Astrophysiker Carl Sagan und deutete an, dass Menschen in näherer Zukunft auf den Mars auswandern könnten. In Missing Link gibt heise online einen Überblick über das Starship und die Mars-Utopien des Elon Musk sowie die Schwierigkeiten des Lebens auf dem Mars.

Probleme stehen auch den Mallorca-Besuchern bevor, die für ihre Osterferien am Wochenende bereits zu Tausenden auf die beliebte Urlaubsinsel geflogen sind. Ab Dienstag gilt nämlich für Flugreisende aus allen Ländern eine Corona-Testpflicht vor der Rückkehr und positiv getestete Personen dürfen nicht fliegen. Aber zum einen wird die Test-Infrastruktur auf Mallorca gerade erst aufgebaut und zum anderen ist unklar, was mit den in Spanien positiv getesteten Urlaubern geschehen soll. Eine mallorquinische Tageszeitung erklärte deshalb, "Deutschland überlässt Touristen auf Mallorca ihrem Schicksal".

Lesen Sie auch Coronavirus-Pandemie bringt Datenschützern Mehrarbeit

Die Corona-Impfungen sollen die Pandemie endlich wirksam eindämmen, aber ein Virologe fordert eine komplett neue Impfstrategie. Demnach seien Covid-19-Massenimpfungen ein Horrorszenario, denn wir würden das Virus noch nicht verstehen und auch nicht wissen, wie die Impfstoffe funktionieren – insbesondere bei bereits infizierten, aber asymptomatischen Personen. Mit der aktuellen Impfstrategie würden wir den wertvollsten Teil unseres Immunsystems verlieren, unser angeborenes Immunsystem, erklärt Corona-Dissident Vanden Bossche. Das wiederum ruft Widerspruch anderer Wissenschaftler hervor. Telepolis erklärt, warum die Vision kein Horrorszenario ist.

Auch noch wichtig:

In der Nacht zum Sonntag wurden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Wie jedes Jahr gibt es Kritik an der Zeitumstellung.

In der aktuellen Wirtschaftskrise horten die Bürger Milliarden – ein Konsumstau in Deutschland. Doch einen baldigen Konsumboom erwartet niemand – auch nicht nach der Pandemie.

AMD verbessert mit der Ryzen 5000 Prozessorserie die Unterstützung für sehr schnellen Speicher. Aber lohnt sich der Kauf von Übertakter-Riegeln oder bleibt es Geldverschwendung? Das bringt schneller RAM beim Ryzen 5000.

(fds)