Montag: Artemis-Mission erfolgreich gelandet, Rückkehr von Twitter Blue heute

Die Artemis-Mission der NASA soll eines Tages wieder Menschen auf den Mond bringen. Lange schien die Mission vor allem krisengeplagt, aber jetzt hat ein erster und noch unbemannter Testflug geklappt. Mit einer Bilderbuchlandung ist die Orion-Raumkapsel wie geplant gewassert. Zurückkehren wird auch Twitter Blue. Das überarbeitete Premium-Abo Twitters soll ab heute wieder verfügbar sein, ist für iOS-Nutzer aber rund 40 Prozent teurer. Günstiger als das vorherige Drohnenmodell ist hingegen die DJI Mini 3. Die neue Einsteiger-Drohne soll etwa 250 Euro billiger zu haben sein als die DJI Mini 3 Pro, muss dafür aber auf nur wenige Features der Pro-Variante verzichten – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Nach knapp 26 Tagen im All eine Bilderbuchlandung im Pazifik: Die unbemannte "Orion"-Kapsel der NASA-Mondmission "Artemis 1" ist zurück auf der Erde. Sie landete am Sonntagabend planmäßig im Pazifik vor der Küste Mexikos. Die Testmission gilt als wichtiger Schritt für die Rückkehr von Menschen auf den Mond. Dabei stand die Artemis-1-Mission nach Kostenexplosionen und immer neuen Startverschiebungen, wegen technischer Probleme oder stürmischem Wetter, anfangs unter keinem guten Stern. Doch nach dem erfolgreichen Test der NASA-Mondmission ist "Artemis 1" zurück auf der Erde.

Eine Rückkehr hat auch Twitter angekündigt. Am Montag soll die überarbeitete Version seines Premium-Abos Twitter Blue erscheinen. Der Dienst hatte seit Anfang November pausiert. Wer Twitter Blue abonniere und seine Telefonnummer verifiziere, solle nun unter anderem den blauen Haken für sein Profil bekommen. Auf iOS-Geräten kostet der Dienst elf Dollar pro Monat, für alle anderen Nutzerinnen und Nutzer acht Dollar monatlich. Außerdem heißt es, dass Blue-Abonnenten früher als normale Nutzer Zugang zu neuen Twitter-Funktionen erhalten sollen: Twitter Blue kehrt am Montag zurück – iOS-Nutzer zahlen mehr.

Weniger zahlen muss man für die DJI Mini 3. Diese neue Einsteiger-Drohne bringt lediglich 248 Gramm auf die Waage – gute Fotos und Videos soll sie dennoch aufzeichnen: Der 1/1,3-Sensor schafft HDR-Videos in 4K und Fotos mit 12 Megapixeln. Videos mit 60 Bildern pro Sekunde sind allerdings nur mit 2,7K möglich, in 4K zeichnet das Gerät 24, 25 oder 30 fps auf. Ungewöhnlich bei Drohnen: Die Mini 3 nimmt auf Wunsch auch Hochkant-Videos auf, dabei wird die Kamera physisch um 90 Grad gedreht. Die Unterschiede zur 250 Euro teureren DJI Mini 3 Pro sind überschaubar: DJI Mini 3 – Die 248-Gramm-Drohne, die Hochkant-Videos aufnimmt.

An das Aufkommen automatischer Fahrzeuge im Straßenverkehr werden hohe Erwartungen geknüpft. Fahrerlose Betriebe gelten neben Elektrifizierung und Ridesharing als eine der "drei Revolutionen" im Transportsektor. Die Technologie ist nahezu umsetzungsreif, doch damit der fahrerlose Transport in der realen Welt gedeihen kann, sind auch gesetzliche Regelungen und Vorschriften nötig. Letztes Jahr erfolgte der regulatorische Startschuss für den fahrerlosen Flottenbetrieb in Deutschland. Bisher ist aber noch niemand losgefahren: Autonomes Fahren – von gesetzlichen Regelungen und leeren Straßen.

Schon 1983 veröffentlichte die c’t Bauanleitungen für selbst gebaute Computer. Seitdem hat sich die Technik weit entwickelt. So einfach wie LEGO bauen ist es aber auch heute nicht, weil manche PC-Komponenten trotz passender Steckplätze dann doch nicht reibungslos zusammenarbeiten möchten. Genau dieses Problem löst "Der optimale PC". Für ihre Bauvorschläge testet die c’t jedes Jahr sinnvolle Kombinationen aktueller Hardware ausgiebig im Zusammenspiel, damit es beim Selbstbau-PC keine bösen Überraschungen gibt. Die Hardware-Experten gewähren einen Blick hinter die Kulissen im c’t uplink 46.1: Der optimale PC 2023.

Auch noch wichtig:

Forschende der Uni Heidelberg bauen einen Simulator, mit dem sich im Labor eine ganze Familie von Universen mit Krümmung beobachten lässt: Gekrümmte Universen im Quantenfeldsimulator.

Ein persönliches Zwischenfazit zum deutschlandweiten Warntag und den Warn-Multiplikatoren aus Sicht eines Sprechers der AG Kritis: Wir sind auf einem guten Weg, Cell Broadcast besser als Warn-Apps, Sirenen noch ausbaufähig.

Vor allem auf dem Land ist Zustellung von Zeitungen schwieriger geworden. In Zukunft könnten mancherorts vielleicht Drohnen diesen Job übernehmen: Die Zeitung aus der Luft – Verlag testet Zustellung per Drohne.

Heute vor genau 50 Jahren betrat Harrison Schmitt als insgesamt zwölfter und bis heute letzter Mensch im Rahmen des Apollo-Programms den Mond.

