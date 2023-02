Montag: Blauer Haken für Facebook & Co, Lufthansa selbst Schuld an Flugausfällen

Mark Zuckerberg folgt dem Beispiel Twitters, bei dem Elon Musk den kostenpflichtigen blauen Haken eingeführt hat. "Zuck" kündigt ein Abo für die offizielle Account-Verifikation bei Facebook und Instagram an. Für 12 bis 15 Dollar monatlich bekommen Nutzer auch direkten Support und eine größere Reichweite ihrer Beiträge. Größere Auswirkungen hatten die Bauarbeiten bei Frankfurt, als ein Bagger im Alleingang die Lufthansa lahmgelegt hat. Das ist keine Schuld des Baggerführers, sondern ein peinlicher Resilience-GAU, meint unser Kommentar – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der Facebook-Konzern Meta experimentiert nach dem Rückgang der Werbeeinnahmen mit einem Abo-Geschäftsmodell. Nutzer von Facebook und Instagram sollen für eine monatliche Gebühr verifizierte Accounts mit Bestätigung bekommen. Neben dem üblichen Häkchen eines verifizierten Accounts sollen zum Service auch direkter Zugang zur Kundenbetreuung sowie Schutz vor Nachahmer-Profilen gehören. Zudem ist mit dem blauen Abzeichen eine erhöhte Sichtbarkeit und Reichweite von Beiträgen verbunden, was nützlich sein könnte für Content-Creator mit Meta Verified: Der blaue Haken kommt zu Facebook und Instagram – gegen Gebühr.

Zum Schmunzeln war es schon: Ein vermeintlich unachtsamer Baggerführer durchtrennt mit seinem Bohrer vier Glasfaserkabel und wieder einmal bricht an deutschen Flughäfen das Chaos aus. Und wer ist schuld? Selbstredend der Baggerführer. Doch Halt: Wieso trifft er das Kabel überhaupt? Und wieso hat das derartige Auswirkungen? Denn üblicherweise baggern Baggerführer nicht so einfach in der Erde herum. Für solche Arbeiten werden Aufträge erteilt, zu denen auch Pläne unterirdischer Leitungen gehören sollten, meint unser Kommentar: Flugausfälle durch gekapptes Glasfaserkabel – Der Fehler liegt bei der Lufthansa.

Die USA stehen im "Fragile States Index" zwischen Barbados und Panama, mit zuletzt steigender staatlicher Fragilität. Kürzlich hat die Coronakrise diesem unseren Hegemon westlicher Kultur stark zugesetzt, jetzt drückt die Rezession. Der Streit darüber, wie mit der Erderwärmung am sinnvollsten umgegangen werden sollte, teilt die Gesellschaft in ideologisch geprägte Lager. Die USA erleben aber nur das, was auch Europa (in vielleicht etwas schwächerer Form) durchmacht. Viele junge Menschen sind unter diesen schwierigen Umständen überzeugt, dass die kapitalistische Marktwirtschaft ausgedient habe: Warum überhaupt noch Marktkapitalismus?

Das Ende des Winters 22/23 naht, ein vorher befürchteter Gasmangel ist in Deutschland nicht eingetreten, die Gasspeicher sind gut gefüllt. Dennoch mahnt der Präsident der Bundesnetzagentur, weiter Gas einzusparen. Es gebe einige Faktoren, die zu einer entspannteren Lage geführt hätten, doch für den nächsten Winter wolle er keine Entwarnung geben. Generell haben die Menschen in Zeiten, zu denen es vergleichsweise mild war, überproportional gespart. In den kalten Wochen zuvor war man aber weit entfernt von den gewünschten Sparquoten beim Erdgas: "Auf einen milden Winter sollten wir uns nicht verlassen".

Schaeffler hat zusammen mit Heinzmann einen Fahrradantrieb für E-Lastenräder entwickelt, der ohne Kette oder Riemen auskommt. Das von dem deutschen Maschinenbauunternehmen und dem Fahrradantrieb-Spezialisten "Free Drive" genannte System besteht aus einem Pedalgenerator, der die durch Muskelkraft erzeugte Energie für einen Elektromotor im Hinterrad liefert. Eine mechanische Verbindung, also eine Fahrradkette oder ein Riemen, entfällt. Erste E-Lastenräder werden nun ausgeliefert, heißt es, und zwar vom Anbieter Mocci. Kunde ist die CIP Mobility GmbH, zu der Mocci gehört: Schaeffler entwickelt Antrieb für Lastenräder ohne Fahrradkette.

