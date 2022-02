Montag: Blue Origin sieht Weltraumtourismus-Boom, VW-Elektrobus im Fahrbericht

Blue Origin sieht als Anbieter des Weltraumtourismus eine hohe Nachfrage. Die Bezos-Firma erwartet, dieses Jahr mehr als doppelt so viele Menschen wie 2021 zu einem Kurzausflug in die Schwerelosigkeit zu transportieren. Ein ganz anderes, aber ebenfalls modernes Transportmittel ist der VW ID.Buzz. Nachdem der Elektrobus bislang nur als Studie ausgestellt wurde, konnten wir uns nun einen ersten Eindruck verschaffen und den Elektro-Bulli Probe fahren – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Das US-Weltraumunternehmen Blue Origin erwartet, 2022 mehr als doppelt so viele Touristen zu einer Stippvisite in die Schwerelosigkeit zu transportieren als letztes Jahr. Die Nachfrage sei höher als die derzeit möglichen Flüge, erklärte der Chef der Bezos-Firma auf einer Konferenz. Im Laufe des Jahres soll eine weitere Rakete in Betrieb genommen werden, denn Blue Origin erwartet 2022 eine Verdopplung seiner Weltraumtouristen.

Während Blue Origin Weltraumtouristen transportiert, erneuert Volkswagen seinen klassischen Transporter und bringt den Allzweckbus auf den aktuellen technischen Stand. Der elektrisch betriebene VW ID.Buzz stand als Studie auf zahlreichen Messen, dieses Jahr kommt das Serienmodell als Fünfsitzer und als ID.Buzz Cargo auf den Markt. Wir konnten uns kurz vor der Premiere einen ersten Eindruck verschaffen vom Elektrobus VW ID.Buzz im ersten Fahrbericht: Nur die Optik ist Retro.

Lesen Sie auch VW Bus T7 im Fahrbericht: Plug-in-Hybrid soll Diesel ersetzen

Mainframes sind hingegen alles andere als neue Technik und werden als vom Aussterben bedrohte Dinos angesehen, die schnellstens abgelöst werden sollten. Warum das oft gar nicht nötig ist, erklärt im Interview Fujitsu, nach IBM der zweitwichtigste Hersteller. Gehören Mainframes auf dem Weg in die neue digitale Welt endgültig zum "alten Eisen" oder könnten sie vielleicht sogar eine Renaissance erleben? Nach Ansicht von Fujitsu stirbt ein offener und anpassungsfähiger Mainframe-Dino nicht aus.

Die deutschen Privathaushalte müssen sich nach Einschätzung von Finanzexperten absehbar nicht auf einen höheren Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio einstellen. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) erkennt die Unwägbarkeiten und Mehrkosten durch die Corona-Pandemie, sieht aber auch Entlastungen. Deshalb hält die KEF die Rundfunkgebühren vorerst für ausreichend und empfiehlt keine Erhöhung bis 2024.

Der Kampf zwischen E-Books und klassischen gedruckten Büchern geht in die nächste Runde. Dafür hat die Hardware der Reader an manchen Stellen noch einmal zugelegt. Dominiert wird das Angebot von Amazon Kindle, Tolino und Pocketbook. Sie bieten auch gleich die passenden Plattformen, über den man seinen Lesestoff bezieht und verwaltet – doch sie haben ihre Eigenheiten. Die sollte man kennen, bevor man sich an sie bindet. Die c’t Kollegen zeigen die Stärken und Schwächen auf und geben Entscheidungshilfen für Leseratten im c’t uplink 41.9: E-Books zwischen Komfort und Bevormundung.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Auch noch wichtig:

Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erklärt zur Ahrtal-Katastrophe: Unsere Warn-Infrastruktur hat funktioniert. Allerdings habe ein technischer Defekt eine automatische Warnmeldung verhindert.

Heute vor genau fünfzig Jahren traf Richard Nixon als erster US-Präsident zu einem Besuch in der Volksrepublik China ein.

In den USA und großen Teilen Kanadas ist Montag Feiertag, der sogenannte "Presidents’ Day" zum Geburtstag von George Washington, dem führenden Akteur des Unabhängigkeitskrieges und ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten.

(fds)