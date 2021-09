Montag: Bundestagswahl, Polestar-Börsengang, Corona-Schutz & Server-Zertifikate

Die Bundestagswahl ist abgeschlossen, aber das endgültige Ergebnis steht noch aus. Deutlich länger als die Auszählung dürfte die Regierungsbildung dauern, denn es gibt viele Koalitionsmöglichkeiten für die führenden Parteien. Währenddessen will die E-Automarke Polestar durch eine Fusion Millionen einnehmen und Corona-Genesene fragen sich, ob sie wirklich nur sechs Monate geschützt sind, wie die Gleichstellung laut 2G-Regel vorsieht – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Deutschland hat einen neuen Bundestag gewählt und nach den bisherigen Ergebnissen zeichnet sich ab, dass die SPD knapp vor den Unionsparteien landet, die Grünen deutlich dahinter auf Platz 3 vor FDP und AfD. Die Linke kratzt an der Fünfprozenthürde, dürfte aber mit Direktmandaten in den Bundestag kommen. Die Regierungsbildung dürfte aufgrund vieler Koalitionsalternativen dauern, nachdem bei der Bundestagswahl 2021 die SPD knapp vor Union, Grüne mit deutlichem Abstand dahinter liegt

Wer die Bundestagswahl 2021 gestern verpasst hat, kann die Entwicklung am Abend nach der Schließung der Wahllokale im Telepolis-Liveticker nachverfolgen: Wer gewinnt das Kanzleramt? Außerdem hat YouTube kurz vor der Wahl alle Content-Creators per E-Mail über eine weitere Richtlinie informiert – speziell für Inhalte nach der Wahl. Dabei geht es um Fehlinformationen nach der Bundestagswahl 2021 auf YouTube.

Keine Fehlinformation, aber noch unbestätigt ist ein Bericht, dass der schwedische Elektroautohersteller Polestar kurz vor einem SPAC-Zusammenschluss mit einer Investmentfirma steht, die 250 Millionen US-Dollar einbringen will für einen geplanten Börsengang. Der Marktwert Polestars würde durch diese Vereinbarung mit 21 Milliarden Dollar beziffert. Die E-Automarke Polestar will mit der Fusion Millionen einnehmen und dadurch auf einen herkömmlichen Börsengang verzichten.

Lesen Sie auch E-Auto Polestar 2 mit Android Automotive im Test

Corona-Genesene können hingegen auf eine Impfung verzichten, denn sie genießen auf Reisen oder im Restaurant die gleichen Freiheiten wie vollständig Geimpfte, allerdings nur bis zu sechs Monate nach der Infektion. Dann heißt es: testen oder sich impfen lassen. Diese zeitliche Begrenzung ist weder sinnvoll noch notwendig, heißt es aus dem Fraunhofer-Institut in Leipzig. Die Sechs-Monats-Regel entbehre mittlerweile einer wissenschaftlichen Grundlage, denn nach dieser Einschätzung sind Corona-Genesene mehr als nur etwa sechs Monate geschützt.

Weniger Zeit als sechs Monate, sogar weniger als sechs Tage haben Administratoren und Website-Betreiber, denn am Donnerstag dieser Woche verliert das alte Root-Zertifikat von Let's Encrypt (LE) seine Gültigkeit. LE bestätigt als Zertifizierungsstelle selbst erzeugte Zertifikate von Serverbetreibern. Durch den Ablauf der Gültigkeit der Let's-Encrypt-Zertifikate sind Ruckler am 30. September möglich. Alte Clients könnten die Verbindung verlieren.

Lesen Sie auch Elektroautos: Die Last des Ladens

Beim kommenden Energiekostenvergleich an Tankstellen geht es nicht um Verbindungen, sondern um Informationen. Dreizehn Zahlen auf einem gelb-orangenen Aushang sollen Autofahrern künftig zeigen, was sie hätten sparen können oder mit einem anderen Antrieb zahlen müssten. Ab Oktober müssen größere Tankstellen ihren Kunden diesen sogenannten Energiekostenvergleich präsentieren – von Strom über Wasserstoff bis Benzin. Warum gibt es das Plakat, was kann es – und was nicht?

Auch noch wichtig:

Seit Jahren lastet die Festnahme der Huawei-Finanzchefin auf den Beziehungen Chinas zu den USA und Kanada. Jetzt hat sich der Knoten an einem Tag gelöst. Die Huawei-Finanzchefin ist einen Deal mit den USA eingegangen und durfte ausreisen.

(fds)