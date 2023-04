Montag: Cyber-Angriffe auf NRW-Hochschulen, General Motors ohne Apple und Google

Vor allem Hightech-Unis sind beliebte Angriffsziele von Cyber-Kriminellen, zeigt eine Bilanz der NRW-Landesregierung. Die Hochschulen sind allerdings sensibilisiert, sodass die meisten Attacken glimpflich enden. Derweil will General Motors Apples Carplay und Android Auto von Google zukünftig aus seinen Elektroautos verbannen. Einer der Gründe ist, dass Smartphones die für die Reichweitenberechnung wichtigen Daten bisher nicht bekommen. Eine bessere Reichweite ist auch das Ziel des Vorheizens, denn kalte Batterien in Elektroautos sind weniger leistungsfähig als auf Idealtemperatur. Mit dem Ice-Breaker sollen sie ohne großen Aufwand vorkonditioniert werden – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Sämtliche Hochschulen Nordrhein-Westfalens sind in den vergangenen fünf Jahren in unterschiedlichem Ausmaß von Cyber-Attacken heimgesucht worden. Das geht aus einer Antwort von NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) auf eine Anfrage aus der SPD-Landtagsfraktion hervor. Hochschulen mit technischer Ausrichtung standen demnach stärker im Fokus von Angriffen als etwa Kunst- und Musikhochschulen. Die meisten Attacken seien dank des sensibilisierten Personals folgenlos geblieben: Alle Hochschulen in NRW von Cyber-Angriffen betroffen.

Im langen Wettstreit zwischen Autobauern und den Smartphone-Plattformen um die Displays im Fahrzeug plant General Motors einen radikalen Schnitt: Künftige Elektro-Modelle sollen Apples Carplay oder Googles Android Auto nicht mehr unterstützen. Stattdessen will der Konzern mit Marken wie Cadillac, Chevrolet und Buick auf eine eigene Software-Plattform mit einer tiefgreifenden Verknüpfung zu Fahrzeugdaten setzen. Bei dem Schritt gehe es vor allem darum, den Betrieb von Elektroautos effizienter zu machen, denn "das Fahrzeug kann mehr wissen als ein Telefon", sagt General Motors: Kein Carplay oder Android Auto in künftigen Elektro-Modellen.

Das Problem ist altbekannt und dennoch vielfach ungelöst: Bei Kälte sinkt der nutzbare Energiegehalt der Batterien in Elektroautos vorübergehend, gleichzeitig steigt der Strombedarf durch die Heizung. Die Industrie ist sich dessen bewusst und baut in teure Elektroautos aufwendige Heiz- und Kühlsysteme ein. In weniger kostspieligen Modellen ist dafür kein Budget vorhanden. Die Firma Hotmind aus dem niedersächsischen Altwarmbüchen hat mit dem Ice-Breaker ein Gerät in der Entwicklung, das Batterien extern vorheizen kann. Wir konnten es vor seiner offiziellen Vorstellung schon ausprobieren: Vorheizer für die Elektroauto-Batterie im Test.

Zu den Highlights der Filme und Serien, die im April bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video erscheinen und im Abopreis inbegriffen sind, zählt etwa "Beef". Die Dark-Comedyserie erzählt die Geschichte zweier Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und doch ist es eine Gemeinsamkeit, die dafür sorgt, dass sich ihre Wege eines Tages kreuzen: der aggressive Fahrstil, den sie im Straßenverkehr an den Tag legen. Auf einem Parkplatz geraten die beiden aneinander, was der Beginn einer Fehde mit absurden Ausmaßen ist. Auch noch interessant ist die vierte Staffel von "Mord mit Aussicht" sowie die Miniserie "Sam - Ein Sachse": Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im April 2023.

Nachdem Bundestag und Bundesrat inzwischen zugestimmt haben, geht nun alles erstaunlich schnell: Das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat wird zum 1. Mai kommen, und kaufen kann man es – meist als Abonnement – bereits ab diesem Montag. Zahlreiche Verkehrsunternehmen haben bereits Vorbestellungen angenommen, am Montag beginnt der Verkauf des neuen 49-Euro-Tickets auch offiziell. Die Ersparnis für Pendler durch den neuen Fahrschein für 49 Euro im Monat beziehungsweise 588 Euro im Jahr fällt sehr unterschiedlich, aber für beliebte Pendlerstrecken durchweg üppig aus, wie unser Überblick zeigt: Pendlerfreuden ab 1. Mai – Wo sich das 49-Euro-Ticket besonders lohnt.

