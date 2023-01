Montag: Datenschützer gegen Personenkennziffer, Intels Forderungen für Magdeburg

Laut Jahressteuergesetz soll die Steuer-ID mit Kontoverbindungsdaten zusammengeführt werden, um etwa das Klimageld zahlen zu können. Datenschützer sind dagegen und fordern eine Überarbeitung der Klausel des Jahressteuergesetzes 2022. Forderungen gibt es auch seitens Intel. Der Chiphersteller will zugesicherte Subventionen für seine geplante Chipfabrik in Magdeburg. Andernfalls könnte das Projekt kleiner ausfallen oder sich hinziehen. Elon Musks Projekt der Untertunnelung von Las Vegas ist bereits umgesetzt. Unterirdisch geht es mit Teslas durch die Röhre. Zur CES haben wir es ausprobiert – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Wie kann der Staat seinen Bürgern am einfachsten Geld zukommen lassen, wie etwa die mit der Gas-, Wärme- und Strompreisbremse verknüpften Ausgleichszahlungen? Der Gesetzgeber setzt dafür unter anderem darauf, dass das Bundeszentralamt für Steuern die seit Jahren umstrittene einheitliche Steuer-Identifikationsnummer bis 2024 mit der internationalen Kontonummer (IBAN) sowie gegebenenfalls dem BIC verknüpfen soll. Doch dieser vom Bundestag Anfang Dezember mit dem Jahressteuergesetz 2022 beschlossene Ansatz ist heftig umstritten: Datenschutz-Kritik an "Personenkennziffer" aus Kontonummer und Steuer-ID.

Intel möchte bei der geplanten Chipfabrik in Magdeburg offenbar verbindlich zugesagte Unterstützung von der Politik. Ein Firmensprecher sagte laut Medienberichten, solange die vom deutschen Staat angekündigten Subventionen nicht rechtssicher feststünden, wolle man mit dem Bau der Anlage nicht beginnen. Damit lässt das Unternehmen wegen der unsicheren Situation bei den staatlichen Fördergeldern nun den Baubeginn des Projekts insgesamt offen. Die Investitionen in zwei Halbleiterfabriken könnten sich verringern oder verzögern: Intel rückt wegen unsicherer Subventionen von Plänen zur Chipfabrik Magdeburg ab.

In Las Vegas steht man zur CES eigentlich immer im Stau. Die informellen Gespräche und Produktpräsentationen finden in Hotels in der ganzen Stadt statt, außerdem wollen vier Messehallen besucht werden – man ist ständig unterwegs. Wer seine Termine nicht gut plant, hat schon verloren. Mit dem "Loop" soll das alles besser werden: Elon Musks irres Tunnelprojekt verbindet die vier Messehallen und fährt bereits eine neue Location hinter dem Strip an. Wir haben getestet, wie der Loop des Betreibers The Boring Company funktioniert: Vegas Loop ausprobiert – Musks dümmste Idee ever?

Bild 1 von 10 Im Vegas Loop (10 Bilder) Der Loop verbindet die Messehallen des Last Vegas Convention Center (LVCC).



Zu Weihnachten das falsche Pferd geschenkt bekommen? Oder gleich doppelt? Viele Fehlkäufe, unerwünschte Geschenke, aber auch gebrauchte Waren landen im neuen Jahr auf den virtuellen Flohmärkten. Der Platzhirsch unter den Gebrauchtwaren-Plattformen ist Ebay Kleinanzeigen mit 40 Millionen Nutzerinnen und Nutzern im Monat. Inzwischen haben sich aber auch andere Plattformen aufgetan. Sie sind in Teilen spezialisiert auf bestimmte Waren. Andere wollen noch stärker den regionalen Charakter zum Tragen bringen. Wir haben uns einige angeschaut: Vinted, Sellpy, Marketplace und Co – Alternativen zu Ebay Kleinanzeigen.

Heute vor 100 Jahren wurde Joseph Weizenbaum in Berlin geboren. Mit seinen Büchern und Aufsätzen gilt er als Pionier der kritischen Informatik, die das Denken nicht den Computern überlassen will. Mit seinem Programm ELIZA deckte er auf, wie schnell Computer vermenschlicht werden. Als Professor für Computer Science am MIT beschäftigte er sich mit der "Macht der Computer und der Ohnmacht der Vernunft." Während Weizenbaum an seiner Wirkungsstätte in den USA eher vergessen ist, wird sein Vermächtnis in Deutschland gepflegt, erklärt Missing Link: Joe Weizenbaum und die vergifteten Früchte des Wahnsinns.

