Montag: Elon Musk hört auf Twitter-Nutzer, Grafikkartendiebstahl in Kalifornien

Im Internet sind viele Informationen zu finden und dort wird auch manche Kaufentscheidung getroffen, aber darf das Internet über Milliarden entscheiden? Tesla-Chef Elon Musk scheint dem zuzustimmen, denn er hat bei Twitter über den Verkauf seiner Aktien in Milliardenhöhe abstimmen lassen und will dem Ergebnis Folge leisten – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Tesla-Chef Elon Musk hat sich von Twitter-Nutzern dazu verpflichten lassen, für höhere Steuerzahlungen ein Zehntel seines Anteils am Elektroauto-Hersteller zu verkaufen. In einer von Musk angestoßenen Twitter-Umfrage wurden 57,9 Prozent der Stimmen für den Aktienverkauf abgegeben. Das Paket wäre aktuell mehr als 20 Milliarden US-Dollar wert. Nach der Umfrage bei Twitter will Elon Musk 10 Prozent seiner Aktien verkaufen.

Nicht mehr in den normalen Verkauf kommen dagegen einige von EVGAs GeForce RTX 3000 Grafikkarten in Kalifornien, denn der Hersteller beklagt den Verlust einer großen Lieferung. Die Grafikkarten im Verkaufswert von 330 bis fast 2000 Dollar waren auf dem Weg zu einem Großhandelszentrum, aber dann hat Grafikkartenhersteller EVGA die Lastwagenlieferung durch Diebstahl verloren.

Die gestohlenen Grafikkarten dürften zum Schürfen von Kryptowährungen genutzt werden, vorrangig wohl Ethereum, nicht mehr Bitcoin. Nun aber soll Bitcoin ein großes Protokoll-Upgrade erhalten. Mitte November wird das Update namens Taproot aktiviert, das Bitcoin mehr Privatsphäre, weniger Speicherbedarf und bessere Abwicklung komplexer Skripte bescheren soll. Taproot kommt als erstes großes Bitcoin-Update seit 2017.

Kein Update, sondern eine Verwarnung verdienen nach einer Untersuchung von Bürgerrechtsgruppen viele Apps zum Nachverfolgen von Coronavirus-Kontakten in EU-Ländern. Demnach steht die Legitimität des Einsatzes der mobilen Tracing-Anwendungen in den meisten der untersuchten Staaten infrage. Nur das Urteil für Deutschland fällt deutlich besser aus. Viele EU-Länder hätten keine Effizienz- und Folgeprüfungen ihrer Tracing-Apps durchgeführt, sodass nach Ansicht der Bürgerrechtler der weitere Einsatz von Corona-Warn-Apps oft nicht gerechtfertigt sei.

In den USA wurde im vergangenen Jahr wohl erstmals eine Drohne für einen Angriff auf das Energieversorgungsnetz eingesetzt. Dabei sollen die Piloten versucht haben, aus der Ferne ein Umspannwerk in Pennsylvania außer Betrieb zu setzen und damit möglicherweise eine Kettenreaktion auszulösen. Dabei wurde eine modifizierte Verbraucherdrohne benutzt. Die Drohne sei aber abgestürzt, ohne Schaden anzurichten. Nach einem Regierungsbericht ist dies der erste Drohnenangriff aufs Stromnetz in den USA.

Er war einer der ersten Postmaster der Internet-Keimzelle an der Uni Dortmund, Bienenzüchter und vor allem hauptamtlicher Bewahrer der Reserven knapper IP-Adressen. 20 Jahre lang lenkte Axel Pawlik die Geschicke des RIPE NCC, der Selbstverwaltungsorganisation, die IP-Adressen in Europa, dem Nahen Osten und anfangs auch Nordafrika ausgab. Nun spricht Missing Link mit Axel Pawlik, dem Bewahrer der Reserven knapper IP-Adressen, über UUCP in wattierten Umschlägen, Halden unerledigter Adressanfragen und eine für ihn unverständliche Sanktionspolitik gegen die Adressverwaltungen.

Auch noch wichtig:

Viele Restaurants, Kneipen und auch andere Veranstalter lassen nur Geimpfte ein. Weil sich aber nicht alle impfen lassen wollen, werden Kriminelle aktiv: 150 Euro für Impfpass-Fälschung – Polizei ermittelt in vielen Fällen.

Falschinformationen von Klimawandel-Leugnern sind auf Facebook weitverbreitet. Das Unternehmen geht mittlerweile stärker dagegen vor, nachdem eine Studie befand, dass Klimalügen auf Facebook weiter grassieren.

Heute beginnt die viertägige Hacker-Konferenz Black Hat Europe 2021, die als Hybrid-Veranstaltung sowohl persönlich in London als auch virtuell online stattfindet.

Vor genau 150 Jahren wurde die Große Berliner Pferde-Eisenbahn AG, ab 1898 Große Berliner Straßenbahn AG gegründet.

