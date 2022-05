Montag: Elon Musk will Twitter umkrempeln, massiver Botnet-Angriff abgewehrt

Mit dem Kauf von Twitter hat Elon Musk einige Änderungen bei dem Microblogging-Dienst geplant. So soll nicht nur der Vorstand eingespart, sondern auch neue Möglichkeiten der Monetarisierung eingeführt werden. Cloudflare hat dagegen kürzlich einen massiven Botnet-Angriff abgewehrt, bei dem ein Krypto-Projekt aus vielen verschiedenen Ländern anvisiert wurde. Mit dem neuen Monat starten auch wieder etliche Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video, die wir in einer Übersicht zusammenfassen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Elon Musk hat den Kauf Twitters noch nicht abgeschlossen, aber bereits etliche Pläne, um das Unternehmen umzukrempeln. So soll das Kurznachrichtennetzwerk eine neue Führung bekommen und weitere Einnahmequellen erschließen. So will Musk Tweets monetarisieren, die viral gehen oder wichtige Informationen enthalten. Auch eine Gebühr, wenn andere Websites Tweets verifizierter Konten zitieren oder integrieren, sei im Gespräch, sagt ein Bericht: Elon Musk will Twitter mit Gebühren für Zitate monetarisieren.

Cloudflare hat nach eigenen Angaben einen DDoS-Angriff erkannt und abgewehrt, der zu Spitzenzeiten 15,3 Millionen HTTPS-Anfragen pro Sekunde erreichte. Dies war der größte jemals von Cloudflare abgewehrte DDoS-Attacke auf Anwendungsebene mit Anfragen via HTTPS. Der Botnet-Angriff dauerte laut Cloudflare weniger als 15 Sekunden und zielte auf einen Fintech-Kunden, der ein Krypto-Launchpad betreibt, mit dem möglichen Investoren dezentrale Finanzprojekte vorgestellt werden: Botnet-Angriff mit mehr als 15 Millionen HTTPS-Anfragen/s von Cloudflare abgewehrt.

Im Mai starten bei den großen Streaming-Diensten wieder etliche neue Filme und Fernsehserien. Disney+ liefert mit "Obi-Wan Kenobi" vielversprechenden Nachschub für alle Star-Wars-Fans. Netflix zeigt neue Staffeln von "Stranger Things" sowie "Love, Death & Robots". Amazon hat "Night Sky" im Angebot, eine Science-Fiction-Dramaserie um ein älteres Ehepaar, das eine rätselhafte Kammer tief unter ihrem Garten entdeckt, die sich als intergalaktisches Portal zu einem fremden Planeten herausstellt: Die Highlights bei Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video im Mai 2022.

Dass Kommentare zu deutschen Panzerlieferungen an die Ukraine aus der russischen Politik äußerst hart werden würden, daran bestand kein Zweifel. Deutsche Panzer im gegnerischen Lager sind in Russland aus eigener historischer Erfahrung ein besonderes Reizthema. In Russland werden neben massiver Kritik an der deutschen Waffenlieferung an die Ukraine aber auch die innenpolitischen Hintergründe bewertet: Russisches Echo auf deutsche Panzerlieferung: Déjà-vus durch "Geparden".

Zahlreiche Prominente, unter ihnen die Feministin Alice Schwarzer, der Schriftsteller Martin Walser und der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, haben in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz appelliert, nicht noch mehr schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. In dem offenen Brief haben 28 Intellektuelle und KünstlerInnen das besonnene Handeln von Kanzler Scholz befürwortet und vor einem dritten Weltkrieg gewarnt. Telepolis dokumentiert den Appell: "Risiko einer Ausweitung des Krieges auf ganz Europa".

Lesen Sie auch Deutschland verringert Energieabhängigkeit von Russland

Vor über hundert Jahren wurden schon einmal Autos in Berlin gebaut – von einem Elektrokonzern. Gibt es Parallelen zu Tesla in Grünheide? Im aktuellen Teil von Missing Link geht es um die rund um Teslas Werk in Grünheide entstehende neue Industrie. Parallelen zu ersten Elektrifizierung Anfang des letzten Jahrhunderts drängen sich auf, als schon einmal in Berlin Autos produziert wurden. An vorderster Front damals mit dabei: Die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG). Missing Link betrachtet die zweite Elektrifizierung – die Geburt einer neuen Auto-Industrie?

Auch noch wichtig:

Macs halten oft länger, als Apple sie mit Updates versorgt. Mit dem aktuellen Xubuntu behält der Apfel mit ein wenig Nachhilfe beinahe das alte Look & Feel mit Linux auf alten Macs: Intel-Macs mit Xubuntu sicher weiterbetreiben.

Auf einen Gaslieferstopp ist Deutschland vorbereitet. Ob die Regierung dabei die richtigen Prioritäten setzt und ob die Maßnahmen ausreichen, ist umstritten: Debatte um Schutz der Verbraucher bei Gas-Engpass.

Kann jemand, der in einem Instagram-Storyclip als "schwul" tituliert wird, Unterlassung verlangen? Das OLG Köln sagt: Es kommt auf den Zusammenhang an: Auch "schwul" kann Beleidigung sein laut Gerichtsentscheidung in Videoblogstreit.

(fds)