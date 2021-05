Montag: Hacker-Problem, Mobbing-Mord, 5G-Ambivalenz, FDP-Ziel & China-Marsrover

Während das Ransomware-Partnerprogramm DarkSide, das für den Ausfall der Colonial Pipeline in den USA verantwortlich gewesen sein soll, offenbar dichtgemacht wurde, wurde eine Jugendliche nach Mobbing im Netz in der Nähe von Paris mit einem Messer getötet. In der Schweiz ist die Bevölkerung dagegen geteilter Meinung über den 5G-Netzausbau.

Die FDP hat ihre eigene Meinung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und will diesen modernisieren sowie verschlanken. Auf dem Mars ist nun bereits der nächste Rover gelandet und dieser kommt aus China, nachdem dies zuvor nur den USA und der Sowjetunion gelungen war. Das Wichtigste vom Tage in Kürze.

Der in Russland verortete Betreiber des Erpressungstrojaners DarkSide hat bekannt gegeben, dass die Cybercrime-Gruppe die Kontrolle über ihre Webserver und einige Konten mit gezahlten Lösegeldern verloren hat. Die Bande wird für einen Cyberangriff auf die Benzin-Pipeline Colonial in den USA verantwortlich gemacht, der zu einem Ausfall der Infrastruktur führte. Nun aber sind die Server der Pipeline-Erpresser selbst offline und das Geld ist angeblich weg.

Erschütternd ist dagegen ein brutales Verbrechen in einer Pariser Vorstadt: Eine 17-Jährige ist mutmaßlich von einem anderen Jugendlichen mit einem Messer getötet worden. Hintergrund ist ersten Erkenntnissen nach eine Auseinandersetzung in sozialen Netzwerken. Das Mädchen habe ihre Schwester vor Angriffen im Netz verteidigen wollen. Nach Mobbing im Netz wurde die 17-Jährige nun nahe Paris von einem Jugendlichen getötet.

Darüber dürfte es keinerlei geteilter Meinung geben – im Gegensatz zum 5G-Netzausbau der Schweiz. Dort hegt die Bevölkerung eine geteilte Meinung hinsichtlich des Ausbaus der fünften Mobilfunkgeneration. Dies ergab eine repräsentative Online-Umfrage. Auch sonstige Antworten so zum Beispiel mit Einschätzungen zu "gefühlten gesundheitlichen Beeinträchtigungen" durch Mobilfunktechnik sind teils bemerkenswert bei den geteilten Meinungen der Schweizer Bevölkerung über den 5G-Netzausbau.

Eine eigene Meinung zeigt dagegen die FDP und will mit der Forderung nach einer Beschneidung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und einer Senkung des Rundfunkbeitrags in den Bundestagswahlkampf ziehen. "Der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht eine Auftrags- und Strukturreform", heißt es in einem Änderungsantrag für das Wahlprogramm, den der FDP-Parteitag am Samstagabend mit knapper Mehrheit annahm. Die FDP will einen modernen und schlanken öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Schlank ist auch Chinas Marsrover, der im Gegensatz zum NASA-Rover nicht auf Atomkraft, sondern auf Solarenergie setzt. Chinas erster Versuch, einen Rover auf dem Mars zu landen, ist laut chinesischen Staatsmedien geglückt. Für die Volksrepublik ist dieser Erfolg ein Meilenstein und ein Ruhmesblatt: Während die NASA Jahrzehnte gebraucht hat, um es aus dem Marsorbit auf den Marsboden zu schaffen, ist das dem chinesischen Weltraumprogramm schon beim ersten Marsbesuch mit Chinas Rover Zhurong gelungen.

Auch noch wichtig:

Heute ist der "World Telecommunication & Information Society Day". Dieser erinnert an die Gründung der "International Telecommunication Union" am 17. Mai 1865 und widmet sich der Entwicklung der Kommunikation sowie dem Transport von Informationen weltweit.

In England und weiteren Teilen Großbritanniens treten am heutigen 17. Mai umfangreiche Corona-Lockerungen in Kraft. Insbesondere für Theater, Kinos und Museen ist es ein wichtiger Neustart nach monatelanger Pause.

Die Telekom hat den Start ihrer Glasfaseroffensive in Berlin im März verkündet. Heute will das Unternehmen weitere Details zum Glasfaserausbau verraten und ein Update über die nächsten strategischen Ausbauvorhaben geben.

(fds)