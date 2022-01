Montag: Impfnachweis als Scheckkarten im Test, Gletscher schmelzen schneller

Wem das Gefummel mit Handy und Ausweis zum Vorzeigen des Impfstatus zu umständlich ist, für den hat heise online Impnachweise im Scheckkartenformat getestet. Aktuell gibt es zwei Alternativen solcher QR-Code-Karten, die nach anfänglicher Skepsis doch Vorteile erkennen lassen. Dagegen gibt es schlechte Nachrichten aus der Antarktis, denn einige Gletscher dort schmelzen deutlich schneller als erwartet – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Das Vorzeigen eines QR-Codes ist beim derzeitigen Infektionsgeschehen notwendiger denn je. Viele Orte lassen sich nur noch mit einem Impf-, Genesenen- oder Testnachweis besuchen. Schon aus praktischen Gründen werden daher die meisten den digital nachvollziehbaren QR-Code nutzen und eventuell einen Ausdruck als Backup. Eine Alternative ist ein Kärtchen im Kreditkartenformat mit aufgedrucktem QR-Code sowie Namen, Geburtsdatum und Impfstatus. Zwei Produkte verschiedener Anbieter hat heise online mehrere Wochen lang ausprobiert: Scheckkarte mit QR-Code für CovPass-App im Test.

Vom Südpol kommt hingegen eine neue Hiobsbotschaft: Eine Gruppe kleinerer Gletscher in der westlichen Antarktis – Smith, Pope und Kohler – schmilzt seit rund 30 Jahren schneller als durch bisherige Modelle nahegelegt. Sie sind dünner geworden, haben Schelfeis an den Ozean verloren und sich weiter ins Land zurückgezogen. Der Meeresspiegel könnte um bis zu 1,3 Meter ansteigen, denn nach aktuellen Satellitendaten schmelzen einige Antarktis-Gletscher deutlich schneller als erwartet.

Lesen Sie auch Wie Geoengineering den gigantischen Thwaites-Gletscher retten soll

Lilith Wittmann bezeichnet sich auf Twitter als "Krawall-Influencerin" und "schwarzer Block der Verwaltungsdigitalisierung". Regelmäßig legt sie sich öffentlich mit Behörden und Politikern an und deckt auch immer wieder Sicherheitslücken auf. Im Frühjahr zerpflückte sie eine Wahlkampf-App der CDU, im Sommer die Videokonferenzsoftware der bayerischen Schulen, im Herbst die ID-Wallet-App der Bundesregierung. Im c’t-Interview fordert sie die Bundesregierung auf, aus dem Debakel zu lernen. Die "Krawall-Influencerin" Lilith Wittmann fordert: "Baut intern Kompetenz auf".

Mehr soziale Kompetenz fordern dagegen zwei Musik-Weltstars von Spotify und bäumen sich auf gegen "Lügen" und "unbelegte Verschwörungstheorien". Nach Neil Young will auch seine Kollegin Joni Mitchell aus Solidarität ihre Musik vom Streamingdienst Spotify abziehen. Beide protestieren damit gegen einen von zahlreichen Wissenschaftlern als verharmlosend kritisierten Corona-Podcast. Nach Ansicht von Mitchell "verbreiten verantwortungslose Menschen Lügen bei Spotify, die Menschen das Leben kosten": der Protest der Superstars Young und Mitchell gegen den Streaming-Riesen Spotify.

Nur ein Dreivierteljahr nach der Gründung von Spotify gab Microsoft vor 15 Jahren Windows Vista für Privatkunden frei, am 30. Januar 2007. Damit endete ein viele Jahre währendes Entwicklungsdrama, denn das schon 2001 angekündigt Windows Vista sollte bereits Ende 2003 das überaus erfolgreiche Windows XP ablösen. Am Projekt Windows Vista hätte sich Microsoft fast verhoben. Verglichen mit dem Vorgänger XP und dem Nachfolger 7 kam es bei den Nutzern nicht so gut an: 15 Jahre Windows Vista – nicht das Lieblings-Betriebssystem der Massen.

Auch noch wichtig:

Manche User wollen als Linux-Desktop keine Windows-Imitation nutzen, sondern lieber neue Wege ausprobieren. Wir helfen, die passende Bedienoberfläche zu finden beim Wechsel von Windows auf Linux.

Peking wickelt Hongkong demokratietechnisch ab. Hält der Westen die Menschenrechte höher und hat er zu lange naiv geglaubt, China werde sich öffnen? Im Missing Link betrachten wir China, Hongkong und der Westen – Schlacht der Narrative.

Große Teile der deutschen Städte bestehen aus Mietblöcken aus den fünfziger und sechziger Jahren. Ein wunder Punkt der Energiewende ist deren Sanierung: Altbauten klimafreundlich dämmen und heizen.

(fds)