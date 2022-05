Montag: Krisenbewältigung auf der Hannover Messe, Blockchain-Gaming im Metaverse

Heute beginnt die Hannover Messe 2022, nachdem sie 2020 coronabedingt ausgefallen und 2021 noch stark verkleinert war. Auf der Eröffnungsfeier fordert Bundeskanzler Scholz die industrielle Transformation zur Energiewende, das gebieten Klimawandel und Ukraine-Krise. Auch das Internet ändert sich von einfachen Webseiten und Videos zu einer Experience mit Blockchain-Gaming und dem Metaverse. Diese neuen Möglichkeiten versprechen großes Geld, sodass auch Game-Designer und Effektschmieden auf diese Themen aufspringen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der Krieg in der Ukraine und die handelspolitischen Verwerfungen durch die Energiepreis- und Corona-Krise bestimmen über weite Strecken die Hannover Messe. Zur Eröffnung wurde deutlich: Klimaschutz, Energieeffizienz und digitale Produktion bekommen bei der wichtigsten Industrieschau aktuelle Brisanz – nicht zuletzt wegen der Suche nach alternativen Rohstoffquellen außerhalb Russlands und neuer Debatten über wirtschaftliche Abschottung. Zur Eröffnung der Hannover Messe betont Bundeskanzler Scholz: Wirtschaftsumbau umso dringlicher.

Wer vom Internet sprach, meinte bisher Webseiten. "Jetzt redet man von einer Experience", sagt ein Metaverse-Entwickler bei Epic Games. Neben virtueller Realität tritt Augmented oder Extended Reality immer mehr in den Fokus. Epic Games hat mit der Unreal Engine eine geeignete 3D-Umgebung, seit Jahrzehnten das Fundament vieler Videospiele. Es geht ums Geschäft, denn nahezu alles vom Land über Kleidung bis hin zum Konzertticket wird als NFT verkauft: Vom Blockbuster zur Blockchain – FMX 2022.

Nach einem bundesweiten Experiment zum Umgang der Polizei mit Anzeigen von Hassbotschaften reagierten die Bundesländer unterschiedlich. In Leipzig und Bremen führte das Ergebnis zu Ermittlungen in den eigenen Reihen. Während Hessen sich im Kampf gegen Hasskriminalität bestätigt sieht, sind etwa in Berlin, Rheinland-Pfalz und weiteren Bundesländern Defizite zutage gefördert worden: Böhmermann-Recherche zur Anzeige von Hasskommentaren löst Reaktionen aus.

Im digitalen Umfeld gibt es immer mehr effiziente "künstliche" Werbemaßnahmen, die die Aufmerksamkeit der Verbraucher erregen und sie zu Geschäftsentscheidungen bewegen, die ihren Interessen zuwiderlaufen können. Zu diesem Schluss kommen Forscher in einer Studie zu Psycho-Designtricks wie "Dark Patterns" und manipulativer Personalisierung im Auftrag der EU-Kommission. Laut der EU-Studie nutzen 97 Prozent der populärsten Webseiten "Dark Patterns".

DDoS- oder Ransomware-Angriffe sind Gegenstand vieler Warnungen von Netzbetreibern und Politik, aber wie sicher sind eigentlich die Glasfaserkabel? Netzausfälle nach Missgeschicken mit Baggern sind keine Seltenheit. Ein gezielter Angriff auf Glasfaserstrecken in Frankreich Ende April, der bis nach Deutschland zu spüren war, rechtfertigt die Frage, ob diese Leitungen ausreichend geschützt sind. Dafür begeben wir uns auf Spurensuche und fragen nach möglichen Vorkehrungen, um Backbones in Europa abzusichern: Angriffe auf Backbones – wie gut sind Glasfaserkabel geschützt?

Gnome 3, Systemd, KDE Plasma, Snap und Flatpak werden seit Jahren relativ still mit kleinen Versionssprüngen weiterentwickelt. Jede neue Version bringt ein paar Verbesserungen, stellt das System aber nicht auf den Kopf. Diese Routine bei den Neuerungen zeigt, wie ausgereift der Linux-Desktop bereits ist. Das Jahr des Linux-Desktops wurde schon oft eher erfolglos ausgerufen, aber jetzt scheint die Zeit radikaler Umstellungen vorbei und der Linux-Desktop ist längst bereit für den produktiven Arbeitseinsatz. Deshalb erklärt c’t uplink 2022 als das Jahr des Linux-Desktops.

Die Probleme mit der Kartenzahlung in Deutschland dauern an. Ein Softwareupdate für das betroffene Modell soll kommen, einen Termin nennt der Hersteller nicht: Weiterhin Probleme mit Kartenzahlungen im Einzelhandel wegen Zertifikatsfehler.

Wegen möglicher russischer Gas-Lieferstopps raten Politiker zum Energiesparen. In der Industrie gibt es große Potenziale dafür, aber so leicht ist es nicht: Klug Energie sparen – Pullover anziehen reicht laut Elektroverband nicht.

Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) hat eine Schufa-Lösung als System zur Alterskontrolle anerkannt. Kritiker wittern enorme Angriffsflächen beim GiroIdent Jugendschutz: Schufa darf mit Blick in Onlinekonten Alter verifizieren.

Am heutigen Montag informiert die Otto Group über die aktuelle Lage. Seit Beginn der Coronapandemie konnte der Hamburger Handels- und Dienstleistungskonzern stark von den boomenden Onlineeinkäufen der Verbraucher profitieren. Geht der Online-Boom weiter?

