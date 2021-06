Montag: Mars-Videos, Ufo-Bericht, TPM-Windows, VW-Abschied & Download-Impfpass

Während China Videos, Selfies und Tonaufnahmen vom Mars veröffentlicht, haben die USA ihren Ufo-Bericht vorgelegt, der mehr Fragen als Antworten liefert. Microsoft erklärt hingegen die für Windows 11 empfohlene TPM-Nutzung und Volkswagen nennt einen Zeitrahmen für den Abschied vom Verbrennungsmotor. heise online hat das digitale Impfzertifikat als Download ausprobiert, bevor heute der Mobile World Congress 2021 in Barcelona als Hybrid-Veranstaltung beginnt – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Chinas Weltraumagentur hat erste Videos und Tonaufnahmen vom Mars veröffentlicht. Die Videos zeigen die vor rund sechs Wochen erfolgte Landung sowie den fahrenden Rover. Die Tonaufnahmen bestätigen die Windgeräusche, die der NASA-Rover Perseverance bereits im März dokumentierte. Dank einer außerhalb abgesetzten Kamera konnte China Bilder und Videos von Rover und Lander aufnehmen.

Passend dazu zählt der jetzt in den USA vorgelegte Ufo-Bericht rund 140 unerklärliche Himmelserscheinungen in den letzten zwei Jahrzehnten. Das amerikanische Verteidigungsministerium und die Geheimdienste können viele Vorfälle am Himmel nicht erklären – von Russen bis Aliens lasse sich nichts ausschließen. Die Ufos seien ein Risiko für den Flugverkehr, heißt es in dem Ufo-Bericht der US-Regierung.

Besser erklären kann sich Microsoft, denn die Firma empfiehlt für Windows 11 ein Trusted Platform Module (TPM 2.0). Es soll Firmware und Login-Informationen schützen und Cloud-Zugriffe absichern. Deshalb lassen sich die bisherigen Vorab-Versionen von Windows 11 nur auf Desktop-PCs, Notebooks und Tablets mit einem solchen TPM 2.0 installieren. Im Wesentlichen soll das TPM sogenannte "Zero Trust"-Konzepte ermöglichen, erklärte Microsoft zur TPM-Nutzung von Windows 11.

heise online ist dagegen den Erklärungen des Impfportals Niedersachsen gefolgt und hat sich das digitale Impfzertifikat heruntergeladen, das seit Kurzem zum Download angeboten wird. Das mit einem QR-Code versehene PDF-Dokument kann beispielsweise in die dafür vorgesehenen Apps auf dem Smartphone geladen werden. Allerdings ist die Impfung in einem Impfzentrum Voraussetzung für das digitale Impfzertifikat in Niedersachsen als Download – ein Selbstversuch.

Nach etlichen Versuchen mit diversen Elektroautos hat Volkswagen einen konkreten Zeitrahmen für den endgültigen Abschied vom Verbrennungsmotor genannt. "In Europa steigen wir zwischen 2033 und 2035 aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen aus", sagte VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer. In den USA und China werde der Ausstieg etwas später erfolgen. Kritiker hätten sich ein früheres Aus für Benziner und Diesel gewünscht, aber jetzt steht der Abschied vom Verbrennungsmotor bei VW fest.

Heute eröffnet der Mobile World Congress 2021 und er läuft bis einschließlich Donnerstag, den 1. Juli. Der wichtigste Branchentreff der Mobilfunk-Industrie findet in einem "Hybrid"-Modus aus Online-Präsentationen und Events vor Ort statt. Viele wichtige Aussteller wie Samsung, Google, Qualcomm oder die Deutsche Telekom bleiben der Messe angesichts der Corona-Risiken fern, sodass der MWC ohne große Namen beginnt.

