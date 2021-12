Montag: Massiver Angriff auf das Tor-Netzwerk, Zusammensetzung dunkler Materie

Wer das Tor-Netzwerk nutzt, will im Internet anonym bleiben und nicht nachverfolgt werden. Dieses Prinzip wird derzeit aber durch massive Deanonymisierungsangriffe unterwandert. Die Vorgehensweise ist bekannt, aber die Motive bleiben ein Rätsel wie Dunkle Materie. Diese gibt es, aber wir wissen immer noch nicht, woraus sie besteht – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Ein KAX17 genannter mysteriöser, mit umfangreichen Ressourcen ausgestatteter und offenbar staatlich unterstützter Angreifer hat seit mindestens 2017 tausende potenziell schädliche Server in Eingangs-, Mittel- und Ausgangspositionen des Tor-Netzwerks betrieben. Nach Ansicht eines zur Tor-Community gehörenden IT-Sicherheitsforschers ist dies ein Versuch, im großen Stil Nutzer des Dienstes zu deanonymisieren. Das Tor-Netzwerk werde durch diese massiven Deanonymisierungsangriffe von KAX17 unterwandert.

Bekanntlich gibt es eine ganze Reihe von Beobachtungen, die darauf hindeuten, dass die sichtbaren Galaxien nur der Schaum auf einem Meer aus unsichtbarer Materie sind. Aber welche Art von Materie könnte das sein? Der einfachste Ansatz wäre, dass es sich um gewöhnliche Materie aus Atomen in irgendeiner nicht leuchtenden Form handelt. Aber wie können wir sie nachweisen? Diesen Fragen gehen wir im aktuellen Missing Link nach: das Rätsel Dunkle Materie – auf der Jagd nach einem Gespenst.

Um Dunkle Materie geht es zuweilen auch in der Fernsehserie "Star Trek: Discovery", deren vierte Staffel nun auch in Deutschland angelaufen ist. In unserer größtenteils spoilerfreien Rezension erklären wir, dass der anfängliche Hype um frisches Star Trek im Fernsehen lange verflogen ist. Die Serie macht da weiter, wo die vorige Staffel aufgehört hat: Schlechte Drehbücher und Dialoge zum Fremdschämen, mit wunderbaren Spezialeffekten garniert. Die vierte Staffel von Star Trek Discovery muss man sich nicht antun.

Noch vor Beginn der vierten Discovery-Staffel wurde Windows 11 offiziell veröffentlicht. Inzwischen konnte sich die c’t-Redaktion intensiv mit dem neuen Betriebssystem auseinanderzusetzen. In c’t uplink erzählt Windows-Experte Jan Schüssler über seine Erfahrungen und Kritik. Auch betrachten wir, wie gut Windows 11 auf nicht unterstützten CPUs läuft und was der Android-Emulator kann. c’t uplink 40.8: Was bei Windows 11 besser ist als vorher – und was schlechter.

Nicht wirklich schlecht, aber auch nicht wirklich gut läuft die Impfkampagne nicht nur in Deutschland. Und so haben Anbieter im Darknet rasch den weltweiten Bedarf an Impfstoffen gegen Covid-19 und zugehörige Nachweise über erfolgte Immunisierungen erkannt. Dadurch ist ein neuer Untergrundmarkt für den Handel mit digitalen Impfnachweisen entstanden, der unter anderem das Covid-Zertifikat der EU unterwandert. Laut einer Studie dänischer IT-Sicherheitsforscher gibt es ein großes Angebot an gefälschten Impfzertifikaten im Darknet.

Auch noch wichtig:

Die neue Variante des Coronavirus wurde zuerst im Süden Afrikas entdeckt und verunsichert die Welt. Wobei sie ganz so neu wie anfangs vielfach angenommen wohl nicht ist. Laut Omikron-Mitentdecker gibt es Vorläufer der Variante schon sehr lange.

Über ein Partnerunternehmen erhält Donald Trump eine Milliarde US-Dollar von Investoren für "TRUTH Social". Die Investoren der Twitter-Alternative wurden bislang nicht namentlich genannt.

