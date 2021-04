Montag: Myonen-Anomalie, Fritzbox-Update, AirTags-Praxistest & Corona-Neuheiten

Während die Myonen-Anomalie erneut und sogar mit höherer Signifikanz als bisher nachgewiesen wurde, hat der alteingesessene High-End-Router Fritzbox 7490 aus dem Jahr 2013 ein großes Update bekommen. Die neuen Apple AirTags mussten sich dagegen im ersten Praxistest als moderne und universelle Schlüsselfinder beweisen.

Mit dem neuen, als "Notbremse" tituliertem Infektionsschutzgesetz tritt die Sieben-Tage-Inzidenz noch mehr als bislang ins Rampenlicht und wirft Fragen auf. Frühe Antworten gibt es zum geplanten "digitalen grünen Zertifikat", denn der Ministerrat schafft bereits vor Beratungen des EU-Parlaments technische Fakten zum digitalen Impfnachweis. Das Wichtigste vom Tage in Kürze.

Die Myonen-Anomalie, die erstmals 2001 in einem Experiment beobachtet wurde, hält sich hartnäckig. Diese leichte Diskrepanz zwischen dem berechneten und dem experimentell bestimmten Wert des magnetischen Moments des Myons wurde damals mit einer Signifikanz von etwa 3,7 Sigma entdeckt. Mit den jüngsten Ergebnissen hat sich die Signifikanz auf 4,2 Sigma erhöht. Ist die Myonen-Anomalie das Ende des Physik-Standardmodells?

Anomalien bekämpfen will dagegen AVM, denn der Hersteller versorgt den High-End-Router Fritzbox 7490 aus dem Jahr 2013 mit einem großen Update. FritzOS 7.26 bringt eine einfachere Priorisierung einzelner Geräte im Netzwerk und Verbesserungen fürs Homeoffice wie Behebung eines Fehlers mit Drittanbieter-VPNs. Viele Firmen setzen ein eigenes VPN für den Zugriff aufs Unternehmensnetz aus dem Homeoffice voraus und dafür ist das Update auf FritzOS 7.26 für die Fritzbox 7490 wichtig.

Wichtig sind auch elektronische Schlüsselfinder, damit verloren gegangene Gegenstände wie Schlüsselbund, Rucksack oder Fahrrad geortet werden können. Die gerade erst vorgestellten AirTags funktionieren ähnlich wie andere Schlüsselfinder, setzen sich aber durch mehrere Eigenschaften ab, wie die Apple AirTags im Praxistest zeigen.

In die Praxis umgesetzt bzw. in Kraft getreten ist jetzt das "Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite". Allüberall taucht im Gesetz die Sieben-Tage-Inzidenz als Maßgröße für Lockdowns und Einschränkungen an den Schulen auf. Grund genug, sich die Krux mit Sieben-Tage-Inzidenzen im neuen Infektionsschutzgesetz genauer anzuschauen.

Auf anderer Ebene macht der EU-Ministerrat Druck beim Abstecken des Rahmens für das "digitale grüne Zertifikat", das vom Sommer an verfügbar sein soll. Vertreter aus dem E-Health-Netzwerk der Mitgliedsstaaten haben sich bereits auf technische Details für den europäischen digitalen Impfnachweises verständigt. Dabei hat das Europäische Parlament noch kein grünes Licht für das Vorhaben gegeben.

Auch noch wichtig:

Taiwanische Chip-Hersteller investieren in Produktionsausbau, während US-Hersteller um einen japanischen Flashspeicher-Produzenten buhlen.

Heute ist der Welttag des geistigen Eigentums, der die Bedeutung der Rechte geistigen Eigentums – etwa Patente, Handelsmarken, Produktdesigns, Urheberrechte – für die Förderung von Innovation und Kreativität verdeutlichen soll.

