Montag: NASA-Rakete, Tesla-Pläne, Javascript-Malware, c't-Netze & SpaceX-Flop

Nach etlichen Verzögerungen hat die US-Weltraumagentur ihre Riesenrakete endlich fertig zusammen gebaut und will sie im Februar 2022 zum Mond starten. Eigentlich war das bereits für 2017 vorgesehen und zuletzt hatte die NASA noch von November 2021 gesprochen. Aber wie viele andere Großprojekte musste auch das Mondprogramm unter technischen Problemen und Covid-19 leiden – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Die US-Weltraumbehörde NASA hat die Riesenrakete SLS (Space Launch System) vollständig zusammen gesetzt und den Start der Mission Artemis-1 für Februar 2022 vorgesehen. Rakete und Kapsel werden nun weiteren Tests unterzogen und zur Startrampe transportiert. Die Generalprobe für den Start ist für Anfang Januar vorgesehen, bevor die NASA-Riesenrakete SLS im Februar 2022 zum Mond starten soll.

Der Weltraum ist eine andere Baustelle des Tesla-Gründers Elon Musk, aber im Missing Link geht es um Teslas eigentliche Wettbewerbsvorteile: allem voran seine unbestrittene Softwarekompetenz und das Design des Produkts als Software-getriebenes. Das lange als Elektro-Start-up belächelte Unternehmen funktioniert tatsächlich wie ein solches: Tesla in Grünheide – Erleben wir eine disruptive Elektrifizierung?

In drei Versionen eines sehr verbreiteten NPM-Pakets namens UAParser.js wurde am Freitag Schadcode gefunden. UAParser.js dient in Apps und Websites unter anderem dazu, das genutzte System und den verwendeten Browser zu identifizieren. Angreifer nutzen den Schadcode in der weitverbreiteten JavaScript-Bibliothek UAParser.js, um auf betroffenen Rechnern Kryptogeld-Miner zu installieren.

Malware wie diese verbreitet sich schnell in heutigen Netzwerken, aber in den Anfangstagen des c't-Netzes ging alles noch etwas langsamer. Schon 1983, im Gründungsjahr der c’t, war klar, dass eine Netzwerk-Infrastruktur aufgebaut werden musste. Wann das erste lokale Netzwerk der c’t in Betrieb ging, weiß aber niemand mehr genau. Zuerst kam das Turnschuhnetz, dann das CheaperNet und irgendwann auch WLAN. Die Evolution lokaler Netze: So vernetzte sich die c’t-Redaktion.

Nicht wegen langsamer Netzwerke, sondern vermutlich aufgrund hoher Preise kommt Weltraumtourismus nur langsam ins Rollen. Space Adventures, ein Anbieter für touristische Weltraumflüge, hatte im Februar 2020 angekündigt, vier zahlende Kunden auf einen fünftägigen Ausflug ins All zu schicken. Der Flug sollte in einer Crew-Dragon-Kapsel des privaten Weltraumunternehmens SpaceX stattfinden. Doch aus dem Flug wird nichts. Aus Mangel an Kunden wurde der private Raumflug mit SpaceX abgesagt.

Ein Impfnachweis ohne Impfung? Betrüger machen es möglich. Ermittlern ist nun ein Schlag gegen eine Betrügerbande in Bayern gelungen. Doch der illegale Markt gefälschter Corona-Impfnachweise wächst.

Wer schwer an COVID-19 erkrankt, hat ein erhöhtes Risiko für kognitive Störungen als eine mögliche Langzeitfolge. Das hat eine neue Studie ermittelt: Gedächtnisprobleme nach Covid vermehrt bei Klinikpatienten.

Die Big Brother Awards Austria 2021 werden heute im Rahmen einer Gala im Wiener Rabenhof Theater vergeben. Der Eintritt ist nach Anmeldung unter bigbrotherawards.at/2021/gala.php frei. Der Verein Quintessenz vergibt die österreichischen Big Brother Awards jährlich an die ärgsten Datenschutzverletzer des Jahres.

Facebook legt heute Abend deutscher Zeit seine Quartalszahlen vor. Dies wird als guter Anlass gehandelt, um dem Konzern einen neuen Namen zu geben, nachdem es zuletzt Gerüchte um eine geplante Umbenennung gegeben hatte.

