Montag: NASA gibt Elektroflugzeug auf, DE-CIX mit finnischem Internetknoten

Sicherheitsbedenken beim Antriebssystem verhindern den Erstflug des von der NASA entwickelten experimentellen Elektroflugzeugs. Die NASA beendet das Projekt aus Kosten- und Zeitgründen, ohne dass das vollelektrische Kleinflugzeug X-57 überhaupt starten konnte. Erfolgreicher ist die Expansion des deutschen Internetknotenbetreibers DE-CIX, der ab sofort auch in Helsinki vertreten ist. Das verspricht flinkeren Zugriff auf Ressourcen aus Skandinavien. In Deutschland muss derweil ein IT-Dienstleister der Krankenkasse Barmer ein Sicherheitsleck eingestehen. Kundendaten aus dem Bonusprogramm sind dadurch in unbefugte Hände gelangt. Die IT-Systeme der Barmer selbst sollen von dem Cyberangriff aber nicht betroffen sein – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Die NASA stellt das Projekt X-57 ein, ohne dass das dabei entwickelte experimentelle Elektroflugzeug jemals abgehoben hat. Probleme beim Antriebssystem würden die Zeit und die Kosten des Projekts sprengen, sodass dieses ohne einen Erstflug abgeschlossen wird. Die US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft habe bei der Entwicklung des Elektroflugzeugs aber wichtige Erkenntnisse gewonnen, die zivilen Luftfahrtunternehmen für deren Elektroflugprojekte zur Verfügung stehen. Das elektrisch betriebene Kleinflugzeug sollte ursprünglich mit 14 Motoren gebaut werden, dies wurde später auf zwei Propeller reduziert: NASA beendet Projekt seines Elektroflugzeugs X-57 ohne einen einzigen Flug.

In Zeiten wachsender Datenmengen sind leistungsstarke Internetknotenpunkte (IXPs) essenziell für ein schnelles Internet. An ihnen treffen sich die Backbone-Infrastrukturen vieler Netzbetreiber, sodass Datenverkehr zwischen den Einzelnetzen und zu internationalen Zielen fließen kann. Der Internetknotenbetreiber DE-CIX hat Anfang Juni neue Standorte in Helsinki in Betrieb genommen. Dafür wurde eine Partnerschaft mit dem global tätigen Rechenzentrumsbetreiber Equinix geschlossen. Equinix betreibt in Helsinki sechs Rechenzentren und europaweit fast 70 Standorte: DE-CIX nimmt Internetknotenpunkt in Finnland in Betrieb.

Ein IT-Dienstleister der Barmer-Krankenkasse muss ein Datenleck durch eine Sicherheitslücke eingestehen, über das Kundendaten der Krankenkasse im Zugriff von Unbefugten waren. Der geleakte Datenbestand betrifft Barmer-Kunden, die am Bonusprogramm der Krankenkasse teilnehmen; der IT-Dienstleister arbeitet für dieses Programm mit der Barmer zusammen. Derzeit prüft die Barmer noch, ob auch ein Zugriff auf ihren eigenen Datenbestand möglich war. Ihre eigenen IT-Systeme seien von dem Cyberangriff jedenfalls nicht betroffen, ist sich die Barmer sicher. Auch sei die Sicherheitslücke inzwischen geschlossen: Barmer-Kundendaten bei externem Dienstleister durch eHealth-Datenleck erbeutet.

Wilhelm Tell, der Schweizer Nationalheld und Freiheitskämpfer, wird im Werk von Friedrich Schiller dazu gezwungen, einen Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen, um die Freiheit zu erlangen. Die Freiheit beschäftigt die Schweiz derzeit einmal mehr. Nur dass es diesmal die des Apfels als Symbol ist. Der iPhone-Hersteller Apple spielt darin die Hauptrolle. Und auch international wird mit Interesse darauf geschaut, wie diese Auseinandersetzung ausgeht, denn Apple will den Schutz der Bildmarke Apples ausweiten. Die Kalifornier möchten einen naturgetreuen Apfel der Sorte Granny Smith in allen Farben schützen lassen: Apple und das Risiko für die Marke – "Tod durch tausend kleine Stiche".

Das größenwahnsinnige Purpur-Tentakel ist dreißig Jahre alt! Am 25. Juni 1993 veröffentlichte Lucasarts das Grafik-Adventure "Day Of The Tentacle" auf CD-ROM und Diskette. Die CD-Version war voll vertont: Die Spielfiguren kommentierten jede Aktion mit professioneller Sprachausgabe. Was heute selbstverständlich ist, war damals eine echte Neuerung. "Day Of The Tentacle" hat alles: Spritzige Dialoge, verrückte Figuren, professionell animierte Zwischensequenzen, einen fetzigen Soundtrack und knackige Puzzles. Angetrieben wird das Ganze von einem umwerfend anarchischen Humor. Zeit, den Klassiker noch einmal durchzuspielen zum 30. Geburtstag von "Day of the Tentacle": Huldigt dem Purpur-Tentakel!

"Star Trek: Strange New Worlds" ist der Hoffnungsträger vieler Trekkies, die in den vergangenen Jahren durch das neue Star Trek von "Discovery" und "Picard" enttäuscht worden sind. Die Serie spielt kurz vor dem Original-Star-Trek mit Captain Kirk und verspricht neben klassischen Trek-Themen unter anderem auch Folgen, die untereinander abgeschlossen sind. Kurz: Star Trek wie früher. Die zweite Staffel ist vor Kurzem angelaufen und unsere Rezension befasst sich mit der Frage, ob deren erste zwei Folgen diesen Erwartungen gerecht werden: 2. Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" will sich aus Prequel-Zwang befreien.

