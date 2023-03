Montag: Nach eSIM im Handy kommt iSIM im SoC, Kritik an Urteil zu DNS-Resolvern

Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 braucht keinen extra eSIM-Chip mehr, denn dieses Smartphone-SoC hat mit einer iSIM den Chip zur Mobilfunkidentifikation bereits integriert. Das erhöht die Integration und erspart den Handy-Herstellern Kosten. Derweil gilt in Deutschland ein nicht kommerzieller DNS-Dienst laut einem Gerichtsurteil als Täter bei Urheberrechtsverletzungen. Die Reaktionen darauf fallen eindeutig kritisch aus. Die Beklagten geben sich zuversichtlich, dass das Urteil erfolgreich angefochten werden kann. Kaum noch wehren können sich IT-Mitarbeiter gegen den Trend vieler Firmen, alles auszulagern und fremd verwalten zu lassen. Das könnte Unternehmen Entlastung verschaffen, stattdessen bringt es reichlich Arbeit mit sich – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Nachdem sich die eSIM bereits als Nachfolger der klassischen SIM-Karte für Handys etabliert hat, will Qualcomm mit iSIM die hohe Integration in Smartphones weiter voranbringen und baut das Subscriber Identity Module direkt in ein System-on-Chip ein. Denn die eSIM benötigt noch einen eigenen Chip auf der Handy-Platine. Als erstes SoC wurde die im Herbst 2022 vorgestellte Snapdragon 8 Gen 2 Mobilplattform vom Branchenverband GSMA für iSIM zertifiziert. Die Handy-Hersteller können Aufwand und Kosten bei Lieferkette und Produktion sparen mit iSIM statt eSIM: Qualcomm integriert SIM in Smartphone-SoC statt separaten Chip.

Quad9 und die Gesellschaft für Freiheitsrechte kündigten an, dass sie das Urteil wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen durch den öffentlichen DNS-Resolver der Schweizer Stiftung anfechten werden. Zuvor hatte das Landgericht Leipzig entschieden, dass der nicht kommerzielle Resolver-Betreiber selbst zum Täter wird, wenn Nutzer auf Webseiten, die über seinen Dienst adressierbar sind, geschützte Sony-Titel verbreiten. Als "eklatantes Fehlurteil" wird der Richterspruch bezeichnet, weil er Quad9 so behandele, als würde er selbst die Urheberrechtsverletzung gegen Sony begehen, "obwohl er bloß einen Webseitennamen in eine IP-Adresse auflöst": Reaktionen auf Urteil zur Quad9-Täterschaft von DNS-Resolvern.

Zuerst gaben wir ITler unsere Serverräume ab (Housing), dann unsere Rechner (Hosting). Wir gaben die Macht über Betriebssysteme (IaaS) und Middleware (PaaS) auf und sogar über die heiligen Applikationen (SaaS). Am Ende war nichts mehr da, über das wir herrschen konnten. Würde die Geschichte so ausgehen, wäre ja alles gut. Unternehmen und Behörden bräuchten "uns" – die IT, und damit auch die Security – nicht mehr. Sie hätten weniger Stress, geringere Kosten und mehr Ressourcen für inhaltliche Transformation. Doch aus irgendeinem Grund wird die Arbeit nicht weniger, obwohl wir (das andere Wir, also die Gesellschaft/Wirtschaft) eine Schicht nach der anderen outsourcen, meint unser Kommentar: Cloud – lagern wir zu viel und das Falsche aus?

Das c't Magazin feiert dieses Jahr seinen 40. Geburtstag. Das nehmen wir zum Anlass, einige Artikel aus unserem Archiv zu holen, die es wert sind, nochmals gelesen zu werden. Dazu gehört auch der c’t-Report über ein Transputer-Bauprojekt Anfang 1985, als die meisten noch an ihren 8-Bit-Heimcomputern löteten und über die 16-Bitter von Apple und Atari staunten. Die Idee schnelleren Rechnens durch viele Prozessoren war nicht neu, doch dem stand der übergroße, kostenträchtige Hardwareaufwand entgegen. Der Artikel beschrieb die Transputer-Lösung mit ungewöhnlichen 16- und 32-Bit-Prozessoren als Supercomputer zum Selbstbau: Das Transputersystem c't-TEK4/8.

Mit einer Neuauflage des Onlinezugangsgesetzes will die Bundesregierung die Digitalisierung der Verwaltung vorantreiben. Ziel sei eine "einfache, moderne und digitale Verfahrensabwicklung", heißt es in dem Gesetzentwurf, den das Bundesinnenministerium Anfang Februar veröffentlichte. Doch aus Sicht zahlreicher Experten fällt der Entwurf viel zu mutlos aus und nimmt Behörden zu wenig in die Pflicht. So kritisiert etwa der Nationale Normenkontrollrat, dass der Gesetzentwurf keinerlei Umsetzungsfrist mehr vorsieht. Zudem fordert der Rat einen Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsleistungen, um den Umsetzungsdruck zu erhöhen: Experten fordern Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsleistungen.

