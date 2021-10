Montag: Office 2021, Windows 11, iOS-Update, App-Umsätze & Merkur-Fotos

Zum Wochenende hat Microsoft einige Details seiner nächsten Office-Suite verraten, die gleichzeitig mit Windows 11 ab Anfang Oktober erhältlich sein wird. Passenderweise erklärt c't im Video, wie man am besten an Windows 11 kommt. Dagegen hat Apple sein iOS-Betriebssystem in der 15ten Auflage im September bereits herausgegeben und liefert schon das erste Update – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Kurz vor dem Start von Windows 11 hat Microsoft eine neue Version seines Office-Pakets Office 2021 angekündigt und die Preise bekannt gegeben. Wie bisher bewirbt Microsoft Office 2021 vor allem als Teil seines Microsoft-365-Cloud-Abos. Dessen Abonnenten erhalten die neue Version automatisch per Update. Nutzer können aber auch weiterhin Office 2021 per Einmalkauf beziehen. Office 2013 wird aufs Altenteil geschickt, nachdem Microsoft Preise und neue Features von Office 2021 angekündigt hat.

Das neue Office läuft auch unter Windows 10, aber wer nicht auf Windows 11 und das automatische Microsoft-Update warten will, sollte sich das aktuelle Video anschauen. Denn wenn Windows 11 am 5. Oktober offiziell erscheint, bedeutet das noch lange nicht, dass alle Windows-10-Installationen das Upgrade auch sofort angeboten bekommen. Das Video c't 3003 erklärt, wie und vor allem wann man an die finale Version von Windows 11 kommt. Und warum so viele Prozessoren nicht unterstützt werden.

Apple hat seine Betriebssysteme bereits im September zum Start der neuen iPhones und iPads neu aufgelegt, jetzt gibt es schon die ersten Updates. iOS 15.0.1 und iPadOS 15.0.1 sind über die integrierte Software-Aktualisierung direkt auf den Geräten verfügbar oder alternativ per iTunes oder den macOS-Finder. Das Update bringt wenige, aber wichtige Bugfixes. Das iPhone 13 soll sich so wieder per Apple Watch entsperren lassen, denn mit iOS 15.0.1 geht Apple Probleme in iOS und iPadOS 15 an.

Smartphones wie die von Apple sind auf Apps angewiesen und dafür geben Smartphone-Nutzer in Deutschland nach Angaben der Branche in diesem Jahr so viel Geld aus wie noch nie. Der Digitalverband Bitkom geht von 2,9 Milliarden Euro Umsatz mit Smartphone-Programmen bis zum Ende des Jahres aus. Innerhalb von zwei Jahren habe sich der Umsatz nahezu verdoppelt. Einer der Gründe sei die Corona-Krise. Deutsche geben Milliarden für Apps aus: Im vergangenen Jahr seien hierzulande 2,3 Milliarden Euro umgesetzt worden, 2019 rund 1,6 Milliarden Euro.

Die Raumsonde BepiColombo ist von der Corona-Krise nicht betroffen, startete sie doch bereits vor ziemlich genau drei Jahren zum Planeten Merkur. Jetzt hat sie zum ersten Mal Bilder vom Merkur aufgenommen. Es sei während des Vorbeiflugs aber noch nicht möglich, mit der Hauptkamera hochauflösende Bilder aufzunehmen. Diese Kamera habe keine freie Sicht auf dem Merkur. Noch ist sie nicht in der optimalen Position, aber trotzdem schießt die Raumsonde BepiColombo erste Merkur-Fotos.

Auch noch wichtig:

Per einstweiliger Verfügung vor einem Gericht in Florida will Donald Trump die Sperre seines Twitter-Accounts aufheben lassen: Trump geht juristisch weiter gegen Twitter-Sperre vor.

(fds)