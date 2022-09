Montag: PC- und Tablet-Markt im Abschwung, NASA-Mondmission in Zwangspause

Der Markt für PCs und Tablets befindet sich im Abschwung und soll sich wohl auch kurzfristig nicht erholen. Marktforscher prognostizieren, dass die negative Entwicklung bis Ende 2023 anhalten wird, Besserung sei erst 2024 in Sicht. Bis dahin wollte die NASA auch wieder Menschen auf den Mond bringen, aber daraus wird nichts. Nach mittlerweile drei abgesagten Startversuchen muss die Artemis-Riesenrakete wieder in den Hangar. Erfolgreicher ist hingegen Amazons neue TV-Serie. Das im Herr-der-Ringe-Universum spielende Fantasy-Spektakel zieht nicht nur viele Zuschauer an, es wird von Kritikern auch gelobt – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Die globale Rezession hat auch den Markt für traditionelle Computer und Tablets erfasst. So prognostiziert das Marktforschungsunternehmen IDC, dass die Verkäufe dieser Geräte nicht nur im Laufe dieses Jahres, sondern auch 2023 weiter rückläufig sein werden. Erst für 2024 sehen die Marktbeobachter eine Erholung mit leichtem Wachstum bei PCs und Tablets. Gründe für die reduzierten Aussichten seien die Inflation, die schwächelnde Weltwirtschaft und der Anstieg der Verkäufe in den letzten zwei Jahren, sagt die Prognose: PC- und Tablet-Verkaufszahlen sinken bis einschließlich 2023.

Ähnlich schlecht steht es um die NASA-Mondmission Artemis-1. Nachdem auch der zweite Startversuch der Riesenrakete SLS abgesagt wurde, gab es lange Gesichter und nur wenig Erklärungen. Die NASA sucht noch nach den Gründen, aber bemüht sich um Optimismus. Sie konnte allerdings nur wenige sichere Details und Pläne bestätigen. Fest steht aber, dass es in der kommenden Woche keinen neuen, mehrere Milliarden kostenden Startversuch geben wird. Nach einem weiteren Fehlschlag muss die Testrakete in den Hangar: NASA sagt neuen Startversuch der Artemis-1 für kommende Woche ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden

Ein massives finanzielles Wagnis ist auch Amazons neue TV-Serie "Die Ringe der Macht": Insgesamt verwettet der Internet-Konzern mehr als eine Milliarde US-Dollar darauf, dass Material aus dem Addendum zu Tolkiens "Herr der Ringe" ein Kassenschlager wird. Zumindest bislang scheint der Plan aufzugehen: Amazon zählte 25 Millionen Zuschauer am ersten Tag. Zudem machen die ersten zwei Folgen Lust auf mehr und lassen hoffen, dass man aus hundert Seiten Anhang eines Klassikers der Fantasyliteratur eine vernünftige TV-Serie machen kann über Galadriels Sturm-und-Drang-Zeit.

Gut zwei Jahre dauerte der Kampf über den gewerblichen Rechtsschutz von Therapeutika, Impfstoffen und Tests bei Covid-19. Vertreter der alten und neuen Bundesregierung liebäugelten dabei anfangs mit einer Freigabe von Patenten, um den Kampf gegen die Seuche weltweit zu forcieren. Nun publik gewordene amtliche Dokumente zeigen, wie die Pharma-Lobby erfolgreich dagegen opponierte. Auch Biontech-Gründer Uğur Şahin legte sich dabei an höchster Stelle ins Zeug für seine Impfstoffe: Wie Biontech & Co. die Regierung von einer Patentfreigabe abbrachten.

Lesen Sie auch WTO-Vereinbarung: Patente von Coronaimpfstoffen werden zeitweise ausgesetzt

Angesichts neuer Kriege in Europa und neuer Bedrohungen durch Cyberkriege, sich beschleunigendem Klimawandel und globaler Spannungen hilft es möglicherweise, auf eine andere Geschichte zurückzublicken. Und es mag die Debatte über postkoloniale Positionen und Dekolonialisierung aller gesellschaftlichen Bereiche (auch der IT) vom Kopf auf die Füße stellen. Die zweitälteste heute noch bestehende Demokratie entstand vor 880 Jahren in Amerika. Missing Link erklärt, was wir heute davon lernen können: Vom Großen Gesetz des Friedens und der zweitältesten Demokratie.

Auch noch wichtig:

Vor seinem Berlin-Besuch fordert der ukrainische Regierungschef Schmyhal mehr Waffen und Geld. Er will aber auch etwas zurückgeben: Strom aus eigenen AKW. So erklärte er, dass die Ukraine Atomstrom nach Deutschland liefern will.

Die Kino-Branche leidet noch immer unter den Corona-Folgen. Betreiber hoffen auf Aktionen wie das bundesweite Kinofest im September. Denn die Kinos kämpfen weiterhin um Publikum – Pandemie noch nicht vorbei.

(fds)