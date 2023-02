Montag: Parksteuer für Lieferdienste, Cell Broadcast in Lübeck im Praxiseinsatz

Mit einer jährlichen Abgabe auf Paket-Lieferservices will Barcelona unerwünschte Auswüchse des E-Commerce-Booms bekämpfen und Verbraucher zum Abholen bringen. Durch die Steuereinnahmen soll der Einzelhandel in Spaniens Großstadt unterstützt werden. In Deutschland wurde hingegen nur wenige Tage nach der offiziellen Einführung Cell Broadcast erstmals für eine Warnmeldung genutzt, die in Lübeck Hochwasser ankündigte. Feuerwehr und Netzbetreiber Vodafone zeigen sich zufrieden. Wirklich zufrieden kann man eigentlich nie sein mit seinem Bankkonto. Die jüngere Generation im Westen wendet sich deshalb verstärkt Investitionen zu, mit dem Ziel vollkommener finanzieller Unabhängigkeit. Doch reichen Kapitalrenditen aus? Die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Vor allem die Corona-Pandemie hat dem Online-Shopping einen weiteren Schub beschert. Der E-Commerce-Boom hat aber auch Schattenseiten wie die Zunahme an Paketlieferungen mit vielfach in zweiter Reihe parkenden Transportern und zusätzlichen CO₂-Emissionen. Barcelona glaubt dagegen nun ein Mittel gefunden zu haben: Die katalanische Küstenstadt will die chronische Verkehrsüberlastung und Luftverschmutzung durch eine jährliche City-Steuer für E-Commerce- und Lieferunternehmen wie Amazon reduzieren, die Pakete zu Kunden direkt nach Hause bringen. Das eingenommene Geld soll zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels verwendet werden. Verbraucher sollen zudem dazu veranlasst werden, ihre Päckchen selbst an Servicepunkten abzuholen: Lex Amazon für Paketzusteller – Barcelona will Lieferdienste besteuern.

Die Lübecker Feuerwehr löst erstmals eine Warnmeldung über Cell Broadcast aus. Am Samstagmorgen erhielten alle Menschen in Lübeck mit kompatiblem Smartphone eine Warnmeldung des Katastrophenschutzes und eine dazugehörige Gefahreninformation. Vodafone zeigte sich mit dem erfolgreichen Versand der Nachricht im eigenen Netz zufrieden. Die erste Meldung des Cell-Broadcast-Systems nach dem Start des Wirkbetriebs vor drei Tagen warnte die Menschen vor einem Hochwasser in der Lübecker Innenstadt und in Travemünde. Doch einige hinterfragen das Versenden in einem unkritischen und für Lübecker bekannten Fall wie diesem: Cell Broadcast erstmals im Einsatz – Lübecker vor Hochwasser gewarnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen. Umfragen immer laden Umfrage jetzt laden

Es gibt seit Ewigkeiten die aktuell als neu recycelte, nachvollziehbare Idee, so viel zu sparen, dass man nie wieder arbeiten muss. In den USA versammelt sich die entsprechende Szene unter dem Akronym "FIRE": Financial Independence, Retire Early. Dazu müssen die Kapitalerträge aus Anlagen die Lebenshaltungskosten für die Restlebensdauer minus Kapitalaufbrauchzeit übersteigen. Wie groß die Anlage sein muss, hängt also davon ab, wie luxuriös das Leben sein soll. Kleinere Bedürfnisse brauchen eine kleinere Kapitalbasis. Diesen Umstand fassen die Gurus dieser Szene im Satz zusammen "das kann im Prinzip jeder schaffen", erklärt Missing Link: Wer wird Millionär? Über das Leben von Kapitalrenditen.

Wenn das Metaversum heute in den Schlagzeilen ist, liest man von einem Traum, der erst noch aufgebaut werden muss. Doch wenn man es als ein Netzwerk virtueller Welten begreift, in die wir quasi einziehen können, dann ist das älteste existierende Vorbild bereits seit 25 Jahren bewohnt. Es handelt sich dabei um ein mittelalterliches Fantasy-Königreich, das für das Online-Rollenspiel namens "Ultima Online" geschaffen wurde – und es hat inzwischen ein Vierteljahrhundert voller Marktumbrüche, Wettbewerber, wirtschaftlicher Turbulenzen und politischer Auseinandersetzungen überstanden. Was kann uns dieses Spiel und seine Spieler über die Gestaltung der virtuellen Welten der Zukunft sagen? 25 Jahre Ultima Online: Willkommen im ältesten Teil des Metaversums.

Während der Installation von Windows 10 und 11 braucht es den passenden Schlüssel. Der Installer gibt sich sogar mit Schlüsseln aus Windows 7 zufrieden, aber wie kriegt man den Schlüssel aus einem alten System heraus? Dabei hilft unser c't KeyFinder. Windows-Schlüssel über ein Skript auszulesen scheint banal zu klingen, doch auch hier lauern Unvorhersehbarkeiten. Eigentlich haben wir den c’t-KeyFinder bloß zum Auslesen von Windows-Installationsschlüsseln entwickelt. Bei unseren zahlreichen Tests stellte sich aber schnell heraus, dass er zusätzlich auch die Installationsschlüssel alter Microsoft-Office-Versionen findet. Wir beantworten die wichtigsten Fragen im FAQ: Windows-Installationsschlüssel mit dem c’t-KeyFinder recyceln.

Auch noch wichtig:

(fds)