Montag: Ransomware-Warnung aus Italien, Verbot von Glasfaser-Überbau gefordert

Die italienische Cyber-Sicherheitsbehörde ACN warnt vor einer aktuellen Ransomware-Attacke, die tausende Server weltweit betreffe. Nicht nur in Italien, auch Server anderer Länder wurden demnach kompromittiert. Alarm schlägt auch der Bundesverband Glasfaseranschluss, aber wegen des zunehmenden Überbaus von Netzen vor allem in Großstädten durch die Telekom. Erste Politiker fordern ein gesetzliches Verbot. Zunächst sollte das Land flächendeckend mit Glasfaser versorgt werden, das habe laut Gigabitstrategie der Bundesregierung Vorrang – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Tausende Server rund um die Welt sind Ziel einer Cyber-Attacke mit Ransomware geworden. Das meldet die italienische Cyber-Sicherheitsbehörde und warnt, dass Organisationen Maßnahmen ergreifen sollten, um ihre Systeme zu schützen. Wie diese Schutzmaßnahmen genau aussehen sollen, bleibt dabei jedoch unerwähnt. Auch ist unklar, welche Sicherheitslücken konkret angegangen werden. Es heißt lediglich, dass eine Software-Schwachstelle missbraucht werde. Insbesondere italienische Einrichtungen seien betroffen, aber auch Server in anderen Ländern: Italiens Cyber-Sicherheitsbehörde warnt vor weltweitem Ransomware-Angriff.

Einen Alarm anderer Art läutet der Bundesverband Glasfaseranschluss. Dieser warnt in einem Brandbrief an Digitalminister Wissing, dass Deutschland aufgrund des unkoordinierten Glasfaserausbaus die einschlägigen Zielvorgaben der Bundesregierung zu verfehlen drohe. Demnach verweist die Hälfte der Glasfaser-ausbauenden Mitglieder des Zusammenschlusses von einer doppelten Leitungsverlegung oder entsprechenden Plänen der Deutschen Telekom in ihrem jeweiligen Netzgebiet. Solche Überbauaktivitäten würden etwa in Köln, bei Augsburg und in München beobachtet: Telekom überbaut bestehende Glasfasernetze, Verband fordert Verbot.

Für das Digitalisieren von gerahmten Dias in Magazinen gibt es spezielle Scanner, aber solche Geräte sind teuer und langsam. Nun gibt es hier eine neue Entwicklung, die den Arbeitsaufwand erheblich erleichtert: Das Github-Projekt Filmolino SlideScan ist ein Gerät zum vollautomatischen Scannen von Dias in Magazinen mithilfe eines modifizierten Diaprojektors und einer Digitalkamera. Es steuert den Diaprojektor und die Digitalkamera über einen Kabelauslöser oder eine Infrarot-Fernbedienung. c't Fotografie hat es nachgebaut und ausprobiert: Vollautomatisches Scannen von Dias mit modifiziertem Diaprojektor und Kamera.

Erst ist die Cloud da, dann ist die Cloud weg. Und oft nur ein bisschen vom einen oder vom anderen. Der – erneute – Anlass für diese grundsätzlichen Betrachtungen ist der teilweise Ausfall von Azure am 25. Januar 2023 um kurz nach 9 Uhr vormittags. Schon nach rund 45 Minuten war der Fehler behoben. Allerdings gab es noch bis mittags Auswirkungen auf die Dienste. Dieser Ausfall hat vor allem eins gezeigt: Aktuelle SLA (Service-Level-Agreements) sind keine guten Garantien für Kunden. Die Medizin zeigt, wie wir sie besser denken können, erklärt der Kommentar zum Cloud-Ausfall bei MS: Ist der Patient schon tot oder nur lädiert?

Am 5. Februar 1983 startete "Das fliegende Auge" im Kino. Der Actionfilm um einen bewaffneten Hightech-Hubschrauber will vor staatlicher Überwachung warnen. In "Blue Thunder" (Originaltitel) wird der Hubschrauber-Polizist Frank Murphy aus Los Angeles eingeladen, einen Prototyp zu testen: Ein fliegendes Elektronik-Labor mit Bord-Kanone, die sich synchron mit dem Helm bewegt, Nachtsicht, Röntgen-Augen, Hochleistungs-Ohren, Flüster-Modus, Zugriff auf Computer-Datenbanken und ein Mobiltelefon. Big Brother und sein Eindringen in das Private ist das Leitmotiv des Films: 40 Jahre Blue Thunder – Das fliegende Auge.

