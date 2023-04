Montag: Samsung zahlt wegen Patentverletzung, China führt bei KI-Forschung

Ein US-Anbieter professioneller Speicherlösungen hat seinen ehemaligen Partner Samsung wegen Patentverletzung verklagt. Die Vorwürfe der US-Firma Netlist wurden nun von US-Geschworenen bestätigt, Samsung muss Schadensersatz zahlen. Derweil betrachtet der "Artificial Intelligence Index Report 2023" KI-Entwicklungen anhand weltweit erhobener Daten. China zieht dabei an allen anderen Ländern vorbei, geht es nach der Zahl KI-relevanter Publikationen. In Russland beschleunigt sich hingegen der Niedergang der ohnehin angeschlagenen Technologie-Branche durch den Krieg gegen die Ukraine. Einstige Erfolgsgeschichten wurden ausgebremst, wie das Beispiel Yandex zeigt – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Samsung und Netlist als US-Anbieter von Solid State Drives und modularen Speicherlösungen für Unternehmen haben viele Jahre zusammengearbeitet und gemeinsam Speichertechnologien entwickelt. Nachdem diese Zusammenarbeit endete, hat Netlist Samsung verklagt. Der südkoreanische Elektronikkonzern soll fünf Patente der kalifornischen Firma verletzt haben. Jetzt haben die Geschworenen eines US-Bezirksgerichts in Texas zugestimmt. Samsungs Speicherprodukte für High-Performance-Computing würden alle fünf Patente verletzen, die Netlist im Verfahren vorgebracht hat: Samsung soll 303 Millionen Dollar zahlen wegen Verletzung von Speicherpatenten.

In den Monaten nach Beginn der Invasion der Ukraine kam es in Russland zu einem Massenexodus von IT-Experten. Nach Angaben der Regierung verließen im Jahr 2022 rund 100.000 Digital-Spezialisten Russland. Das sind etwa 10 Prozent der Beschäftigten im technischen Bereich – eine Zahl, die wahrscheinlich eher kleingerechnet wurde. Parallel zu diesen Abgängen schränkten mehr als 1000 ausländische Unternehmen ihre Tätigkeit in Russland ein, was zum Teil auf die wohl umfassendsten Sanktionen zurückzuführen war, die jemals gegen eine große Volkswirtschaft verhängt wurden: Wie Russland sich seine Tech-Industrie durch den Ukraine-Krieg zerstört.

Vor allem in den USA breitet sich bei Fahrzeugen, die mit dem elektronischen Zugangs- und Startsystem Smart Key ausgestattet sind, eine neue Form des Autodiebstahls aus. Sicherheitsexperten hatten jüngst bereits einen entsprechenden Injection-Angriff auf den CAN-Bus (Controller Area Network) mithilfe eines manipulierten Bluetooth-Lautsprechers dokumentiert. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, in dem ein altes Kult-Mobiltelefon, das Nokia 3310, für die Verbindung mit dem internen Fahrzeugkontrollsystem und das sekundenschnelle Umgehen der Wegfahrsperre genutzt wird: Altes Nokia-Handy erlaubt Auto-Diebstahl per Klick mit "Notstart" über CAN-Bus-Hack.

Mit der zehnten und letzten Folge der dritten Staffel ist die Star-Trek-Serie rund um alternden Sternenflotten-Admiral Jean-Luc Picard zu Ende gegangen. In seinen ersten beiden Staffeln war "Star Trek: Picard" keine gute Serie. Die dritte Staffel machte zu Beginn den Anschein, besser zu werden und gab Fans endlich das Klassentreffen der Next-Generation-Crew, welches sie sich von Anfang an gewünscht hatten. Ist "Star Trek: Picard" damit zum Ende hin dann doch noch auf Umwegen zu einer guten Star-Trek-Serie geworden? Das versuchen wir mit einer ausführlichen Rezension zu beleuchten: Mit dem Ende der 3. Staffel von Star Trek. Picard stirbt die Hoffnung auf gutes Star Trek.

