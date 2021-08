Montag: Starliner-Aufschub, E-Bike-Gebrauchtmarkt, iPhone-Scan & Handy-Jubiläum

Während SpaceX den Transfer von Astronauten zur internationalen Raumstation mittlerweile fast schon als Personennahverkehr bezeichnen könnte, gerät Boeing mit ihren Lösungen immer mehr ins Hintertreffen. Der jüngste Testflug mit der Starliner-Kapsel von Boeing wurde wegen technischer Probleme kurz vor dem Start gestoppt und der nächste Versuch könnte erst nächstes Jahr starten – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Nachdem der zweite unbemannten Testflug von Boeings Starliner-Kapsel zur Internationalen Raumstation ISS kurz vor dem geplanten Starttermin letzte Woche abgebrochen wurde, droht nun eine monatelange Verschiebung. Die Kapsel muss zunächst in einer Boeing-Fabrik untersucht werden. Ob sie noch dieses Jahr abheben kann, ist ungewiss, denn der Testflug des Boeing Starliner zur ISS ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Mit E-Bikes wollen Radler nicht ganz so hoch hinaus und vielleicht genügt sogar ein gebrauchtes Modell. Zumal der E-Bike-Trend ungebrochen ist, sodass die Räder teuer und die Lieferzeiten lang sind. Mit gebrauchten Elektrofahrrädern lässt sich in beiden Punkten zumindest ein wenig Abhilfe schaffen. Cowboy verkauft im Rahmen seines Circular-Programms das C2 und C3 als gebrauchte E-Bikes mit Garantie – generalüberholt, vergleichsweise günstig und ohne Wartezeit.

Kritiker und Datenschützer verlangen dagegen eine Generalüberholung von Apples angekündigtem System zum Aufspüren kinderpornografischer Fotos. Jetzt bessert der iPhone-Konzern nach und gab bekannt, dass in eine Datenbank zum Abgleich mit bereits bekannten Missbrauchsbildern nur Inhalte kommen sollen, die von mindestens zwei Kinderschutzorganisationen aus verschiedenen Ländern eingebracht wurden. Nach Kritik präzisiert Apple die Maßnahmen gegen Kinderpornografie.

Lange vor dem ersten iPhone 2007 hat Nokia am 15. August 1996 das Modell "9000 Communicator" in den Handel gebracht und läutet damit die "Smartphone-Ära" ein. Oder nicht? Letzteres ist umstritten: Der Nokia 9000 Communicator gilt zwar als Urahn der Geräteklasse, hat mit heutigen Smartphones aber nicht viel gemein. Nokia nennt sein revolutionäres Produkt auch nicht Smartphone, sondern "Allzweckgerät". Nokia 9000 Communicator: 25 Jahre Smartphone, oder was?

Passend zum inoffiziellen 25. Geburtstag gestern gratulierte heise online dem Smartphone, fragt sich aber auch: Was kommt als Nächstes? Der Siegeszug der Smartphones ist unaufhaltsam, man trifft kaum noch Menschen ohne. Die Modelle werden Jahr für Jahr neu aufgelegt, auch wenn sie eigentlich immer länger halten und mittlerweile auch zumindest zwei Jahre, oft länger mit Updates versorgt werden. Ein Kommentar: alles Gute zum Geburtstag, liebes Smartphone – und jetzt?

Neben einer längeren Akku-Laufzeit für Smartphones wäre auch eine erhöhte Sicherheit wünschenswert. Denn nicht jeder Hacker ist so freundlich wie derjenige, der Kryptowährung im Wert von mehr als 600 Millionen US-Dollar erbeutet, aber den Betrag nun vollständig zurücktransferiert hat. Nach dem Krypto-Diebstahl hat der Hacker aber nicht nur die Beute zurückgegeben, sondern auch eine Belohnung ausgeschlagen.

Auch noch wichtig:

Nach der Fußball-EM hat Twitter analysiert, welche Nutzer wegen rassistischer Hassbeiträge automatisiert gesperrt wurden. 99 Prozent davon waren nicht anonym. Daraus schließt Twitter: Ausweis- und Kontenchecks helfen nicht gegen Rassismus und Hetze.

Im Missing Link geht es um autonom oder assistiert fahren. Sind wir schon da? Fehlt nur noch ein wenig bis zum Zukunftsversprechen autonomes Fahren? Oder ist die Frage falsch, weil es um viel mehr, ein ganz neues Mobilitätsdenken geht?

(fds)