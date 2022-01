Montag: Stromausfall macht Berliner Haushalte kalt, Polizei missbraucht Luca-App

Im Winter sind Stromausfälle besonders ärgerlich – wie gestern in Berlin. Der dortige Stromausfall dauerte nur drei Minuten, betraf aber auch ein Heizkraftwerk, sodass zehntausende Haushalte stundenlang ohne Heizung und warmes Wasser blieben. Nicht nur ärgerlich, sondern sogar rechtswidrig ist, dass die Mainzer Polizei Daten aus der Luca-App für eigene Ermittlungen genutzt hat – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Tausende Menschen im Berliner Osten haben am Sonntagabend über Stunden ohne Heizung und ohne warmes Wasser auskommen müssen – bei Außentemperaturen von etwa drei Grad Celsius. Ein kurzer Stromausfall beim landeseigenen Stromnetzbetreiber hatte am Nachmittag auch ein Heizkraftwerk lahmgelegt. Das erneute Hochfahren dauerte aber seine Zeit, sodass nach dem Stromausfall zehntausende Haushalte in Berlin ohne Heizung und Warmwasser waren.

Strom, Wasser und Heizung sind wichtig, aber auch der Datenschutz ist uns wichtig. Allerdings wohl nicht überall, denn die Mainzer Polizei ermittelte rechtswidrig mit Daten aus der Luca-App. Die Staatsanwaltschaft hat den Missbrauch der personenbezogenen Informationen eingestanden, die für das Verfolgen von Kontaktpersonen Infizierter gesammelt werden, und sich für das Vorgehen der Fahnder entschuldigt. Die App-Betreiber weisen jegliche Schuld von sich und kritisieren das Vorgehen der Ermittlungsbehörden. Trotzdem gab es scharfe Kritik an der Luca-App nach der Zeugensuche der Polizei.

In den USA ermittelt dagegen das FBI gegen die berüchtigte Cybercrime-Gang FIN7, die USB-Sticks mit Schadsoftware an US-Konzerne etwa in der Rüstungsindustrie sendet, getarnt als Geschenkbox oder Covid-19-Leitlinien. Die Bande setzt darauf, dass die Betroffenen die Speichermedien in Firmenrechner einstecken und ihre Systeme so mit Malware infizieren. Das geschieht über eine BadUSB-Attacke, bei der sich das USB-Laufwerk als Tastatur identifiziert, sodass es automatisch ausgeführt werden kann. Deshalb warnt das FBI vor der FIN7-Bande und den USB-Sticks mit Ransomware.

Niedersachsens Umweltminister warnt nicht, sondern fordert eine Pflicht zu Photovoltaikanlagen bei Neubauten in Deutschland. Die Frage von Photovoltaik spiele aber nicht nur bei Neubauten eine Rolle, man müsse auch Lösungen finden, wie bei Sanierungen umgegangen werde. Denn "die eigene Dachfläche mit Photovoltaik zu belegen, lohnt sich immer." Deshalb fordert der Vorsitz der Umweltminister die Photovoltaik-Pflicht bei Neubauten.

Die Sonne ist ein Energiespender, aber nur einer von Milliarden von Sternen. Woher aber stammt diese gewaltige Materiemenge? Wieso gibt es dies alles – und nicht einfach nichts? Vor dem Urknall-Modell erschienen diese Fragen einfach falsch gestellt, das Universum sei einfach schon immer da gewesen und habe ewig existiert. Das kann in einem expandierenden Universum aber nicht mehr stimmen. Aber wie kann aus einem dimensionslosen Punkt das gesamte Universum entstanden sein? Eine schöne Erklärung ist die kosmische Inflation, aber stimmt sie auch? Missing Link betrachtet die kosmische Inflation – der Knall des Urknalls.

Auch noch wichtig:

Der letzte Schritt zur Vorbereitung der Inbetriebnahme des Weltraumteleskops "James Webb" ist nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA erfolgreich ausgeführt worden. Der riesige Spiegel des James-Webb-Weltraumteleskops ist nun vollständig ausgefahren - ein Meilenstein.

Quer durch alle Branchen wird verstärkt von zu Hause aus gearbeitet. Geht es nach der Politik, sollten Kontakte im Job sogar noch weiter reduziert werden. Aufgrund der Pandemielage rufen Bund und Länder zu mehr Homeoffice auf.

(fds)