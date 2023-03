Montag: TSMC weiter mit Europaplänen, Einlegerschutz bei Silicon Valley Bank

Der taiwanische Chipauftragsfertiger TSMC bekräftigt seine Expansionspläne in Europa und Japan. Ein Ausweichen auf Singapur aufgrund höherer Subventionen sei kein Thema. Allerdings ist noch nichts entschieden. Entschieden haben sich US-Regierung, Notenbank und Finanzbehörden, Einleger der ins Schlingern geratenen Silicon Valley Bank abzusichern, die Bank selbst aber nicht zu retten. Allerdings ist Elon Musk offen für die Idee, die Bank zu übernehmen und Twitter zu einer digitalen Bank zu machen. Derweil soll der deutsche Smartphone-Ausweis in einigen Monaten auf Samsung-Smartphones starten. Damit sollen Nutzer ihre Ausweisdaten in einem Sicherheitschip ihres Handys speichern können, sodass das umständliche Auslesen des E-Perso via NFC entfällt – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der weltweit führende Chipauftragsfertiger TSMC aus Taiwan hat bestätigt, dass das Unternehmen weiterhin über neue Chipfabriken in Europa nachdenke. Gleichzeitig weist TSMC damit Medienberichte zurück, dass ein deutsches Halbleiterwerk vorerst vom Tisch sei und man sich stattdessen Singapur zuwende, wo die dortige Regierung mehr finanzielle Unterstützung verspricht. Jetzt erklärt TSMC, man prüfe weiterhin den Bau eines Halbleiterwerks für Automobilchips in Europa, aber Entscheidungen seien noch nicht gefällt worden: TSMC schließt Expansion nach Europa mit neuer Chipfabrik weiterhin nicht aus.

Nach der Schieflage des US-amerikanischen Startup-Finanzierers Silicon Valley Bank hat die US-Regierung eine Absicherung aller Einlagen bei dem Geldhaus angekündigt. Finanzministerin, Notenbankchef und die US-Einlagensicherung gaben in einer gemeinsamen Stellungnahme bekannt, alle Einleger würden vollständig geschützt und könnten ab Montag auf ihr gesamtes Geld zugreifen. Dabei gehe es um Hilfe für die Einleger, nicht um eine Rettung der Bank. Elon Musk hat sich in diesem Zusammenhang offen gezeigt für die Idee, dass Twitter die Bank übernimmt und zu einer digitalen Bank wird: US-Regierung will Einleger der Silicon Valley Bank schützen, Musk offen für Kauf.

Die Bundesregierung will ihren lang erwarteten Handy-Ausweis im zweiten Quartal 2023 für die ersten Geräte fertigstellen. Aktuell laufen Tests mit einer geschlossenen Benutzergruppe, wie das Bundesinnenministerium (BMI) erklärte. Ursprünglich sollte die Technik für die Smart-eID schon Ende 2020 stehen, doch das Ministerium verschob den Termin zunächst mehrfach und nannte später gar kein Zieldatum mehr. Auch jetzt wurde ein konkreter Termin noch nicht festgelegt. Bislang hat nur Samsung seinen integrierten Sicherheitschip für die Smart-eID freigegeben. Doch das BMI geht davon aus, dass weitere Hersteller das "zeitnah" tun: E-Perso für Samsung-Smartphones.

Rund um den Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar haben bekannte IT-Sicherheitsfirmen aus dem Westen Zwischenbilanzen der Ereignisse im Cyberraum präsentiert. In einem Punkt sind sich alle einig, nämlich dass noch nie annähernd so viele Cyberattacken auf ein Staatsgebiet zu sehen waren. Warum diese Offensiven allesamt als Fehlschläge endeten, darüber besteht schon weniger Einigkeit. Da werden etwa fehlende Koordination mit den Armeeoffensiven genauso wie der Zeitdruck durch das Kriegsgeschehen angeführt. Das waren alles durchaus Faktoren, allein entscheidend waren sie nicht: Warum die russischen Cybertruppen in der Ukraine gescheitert sind.

Die Banken lösen EC-Karten durch Debitkarten von Visa und Mastercard ab. Eine solche Debitkarte kann wie die Girocard (aka EC-Karte) zur bargeldlosen Bezahlung oder zur Barauszahlung am Geldautomaten eingesetzt werden. Es gibt jedoch eine Reihe von Unterschieden zwischen den alten und den neuen Karten. Außerdem soll die Girocard nicht abgeschafft werden, wie oft erzählt wird, sondern das Maestro-System, aber auch nicht sofort. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Umstellung im FAQ: Debitkarte von Visa und Mastercard statt EC-Karte.

