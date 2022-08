Montag: Tankrabatt wirkt, Datenschutz nicht immer

Der Tankrabatt wirkt doch, sagt das RWI. Der Datenschutz kann uns mal, sagt die kanadische Kaffeehauskette Tim Hortons, eine Konzernschwester Burger Kings, wenn auch nicht mit diesen Worten. Gegen Google Drive und Dropbox haben wir keine Chance, sagt Amazon, indem es das Amazon Drive einstellt. Guten Morgen, sagt heise online!

Seit dem 1. Juni gilt in Deutschland eine auf drei Monate begrenzte Verringerung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel. Die spürbaren Auswirkungen waren zunächst bescheiden, doch mittlerweile ist die gesenkte Energiesteuer an der Zapfsäule angekommen, zeigt eine RWI-Studie zum Tankrabatt.

Eineinhalb Jahre lang hat die kanadische Kaffeehauskette Tim Hortons über ihre App den Aufenthaltsort jedes Kunden ununterbrochen überwacht, selbst wenn die App nicht aktiv genutzt wurde. Das ist auch in Kanada illegal. Die Daten gingen an eine US-Firma, die sie weiterverkaufen durfte. Vier Sammelklagen in Kanada haben sich nun mit Tim Hortons auf einen lächerlichen Vergleich geeinigt: Überwachungsopfer sollen sich mit je einem Kaffee und einer Backware abspeisen lassen. Gerichte müssen noch zustimmen, was aber wahrscheinlich ist, da sich Kläger und Beklagte einig sind.

Zum Juli-Abschluss hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass Nichelle Nichols 89jährig verstorben ist. Für die Bürgerrechtsbewerbung der Schwarzen in den USA, sowie die Emanzipation von Frauen, war die schwarze Schauspielerin von großer Bedeutung. Ihre bekannteste Rolle hatte sie in Star Trek als Lt./Cmdr. Uhura.

Werbung für ethnische Säuberungen hat Facebook in Kenia geschaltet. Für diese Sauerei droht Facebook in Kenia die landesweite Sperre.

Amazon.com stellt seinen Cloudspeicherdienst Amazon Drive ein. Neuinstallationen der Apps sind nur noch bis Oktober möglich, Uploads bis zum 31.1.2023. Ende 2023 verflüchtigt sich der Cloud-Speicher Amazon Drive endgültig. Nur Amazon Photos soll weiterlaufen.

ByteDance, Eigentümer der Kurzvideodienstes Tiktok, hat in den USA den Markennamen Tiktok Music registrieren lassen. Gut möglich, dass ByteDance bald in den Musikstreamingmarkt der USA eintritt. In Brasilien, Indien und Indonesien betreiben die Chinesen bereits einen Musikstreamingdienst namens Resso.

heise online erwartet für Montag eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshof (EuGH). Die EU-Kommission hat die Daimler AG wegen Preisabsprachen für Lkw bestraft. Kann sich der niedersächsische Landkreis Northeim auf diese Strafe berufen, wenn er Schadenersatz für zwei womöglich überteuert erstandene Müllfahrzeuge verlangt?

Am Montag beginnt das letzte Monat mit 9-Euro-Ticket und Tankrabatt. Immerhin erwägt Niedersachsen ein Nahverkehrsticket für die Nordländer.

Deutsche Unternehmergesellschaften (UG) sowie Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) können ab sofort online gegründet werden. Der Notar darf per Videochat beglaubigen. Ebenfalls online beantragen darf man fortan das Bafög. Gleichzeitig steigen Höchstbetrag und Altersgrenze.

Bestandskunden des Streamingdienstes DAZN zahlen ab Montag doppelt so viel wie bisher. Für Neukunden gelten die doppelten Abopreise des Sport-Streamingdienstes DAZN bereits seit Februar.

